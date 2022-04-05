快訊

直播／本土+216例再創新高、新北91例最多 境外+65

潤餅包什麼最對味？ 網推：放烏魚子、烤鴨都好吃！

台中和平浮屍為5旬男子 昨獨上山溯溪發生意外

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中昨有4名釣客，下午於和平區大甲溪釣魚時，驚見有具男浮屍卡在石縫中，經警調查，已確認該名死者身分為53歲何姓男子，獨自前往登山、溯溪，不料發生意外，目前遺體停放於東勢殯儀館，死因待釐清。

台中4名釣客昨天下午14時許，相約和平區大甲溪釣魚，驚見一具男遺體卡在石縫中，立刻報警處理；台中和平警分局表示，昨獲報於谷關舊電廠附近，往馬陵溫泉方向發現男子疑似溺水，警、消到場後，男子已明顯無呼吸心跳。

據了解，該名遺體為何姓男子(53歲)，戶籍設在嘉義；家屬向警方表示，何男昨原與朋友相約登山、溯溪，後因朋友臨時取消，才獨自1人前往，怎料竟發生意外。

警方表示，何男遺體目前停放在東勢殯儀館，法醫已於今天上午前往採樣送驗，以釐清死因。

台中和平區大甲溪昨驚見浮屍，經查為53歲何姓男子，獨自上山溯溪發生意外。圖／民眾提供
台中和平區大甲溪昨驚見浮屍，經查為53歲何姓男子，獨自上山溯溪發生意外。圖／民眾提供

溯溪 殯儀館 溺水

延伸閱讀

銀髮族群適合登高山嗎？年紀並非主要關鍵，做好「2件事」以免遺憾發生

4名釣客在大甲溪釣魚驚見男浮屍 台中警方追查身分中

中市筏子溪橋下驚見男性浮屍 警方調查釐清死因

蔡進國登山遇難關鍵5小時 下午4時手機訊息消失

相關新聞

台中和平浮屍為5旬男子 昨獨上山溯溪發生意外

台中昨有4名釣客，下午於和平區大甲溪釣魚時，驚見有具男浮屍卡在石縫中，經警調查，已確認該名死者身分為53歲何姓男子，獨自...

送貨員按喇叭遭痛毆十多拳 批在台中生存要混黑道嗎？

台中林姓男子昨天下午駕駛貨車行經潭子區，因另一輛車違停紅線上，導致迴轉不易，林按喇叭警示，怎料對方竟遭對方男乘客痛毆10...

農夫為趕猴子強化空氣槍殺傷力 遭判1年4個月

高雄曾姓男子靠務農維生，為驅趕猴子，前往槍枝模型店購買空氣手槍，在店員建議下，購買彈簧改裝槍枝強化殺傷力，事後該槍遭警方...

國際大獎天空之橋被噴漆引眾怒 雲警採證追查噴漆賊

榮獲國際建築獎的雲林縣北港鎮天空之橋，建築造型獨特是網紅的打卡熱點，深受年輕人喜愛，不少人還來拍婚紗，今天被發現原本美麗...

嘉縣車辨系統覆蓋率將破5成 破案效率大幅提升

嘉義縣警察局近年大幅增設車牌辨識系統，以車追人破案率大幅提升，去年10月新港奉天宮傳出有男子持刀行兇，警方透過車辨花不到...

2機車騎士暗夜路口出車禍 1人涉肇事逃逸警方追緝

高雄市苓雅區今天凌晨發生機車車禍，造成1名女騎士受傷送醫，無生命危險，但另名騎士卻肇事逃逸，警方正追緝這名涉嫌肇逃的男子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。