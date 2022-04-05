台中和平浮屍為5旬男子 昨獨上山溯溪發生意外
台中昨有4名釣客，下午於和平區大甲溪釣魚時，驚見有具男浮屍卡在石縫中，經警調查，已確認該名死者身分為53歲何姓男子，獨自前往登山、溯溪，不料發生意外，目前遺體停放於東勢殯儀館，死因待釐清。
台中4名釣客昨天下午14時許，相約和平區大甲溪釣魚，驚見一具男遺體卡在石縫中，立刻報警處理；台中和平警分局表示，昨獲報於谷關舊電廠附近，往馬陵溫泉方向發現男子疑似溺水，警、消到場後，男子已明顯無呼吸心跳。
據了解，該名遺體為何姓男子(53歲)，戶籍設在嘉義；家屬向警方表示，何男昨原與朋友相約登山、溯溪，後因朋友臨時取消，才獨自1人前往，怎料竟發生意外。
警方表示，何男遺體目前停放在東勢殯儀館，法醫已於今天上午前往採樣送驗，以釐清死因。
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