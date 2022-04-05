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慘遭二次詐騙！律師追回詐騙金？她險失金150萬元

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市警局烏日分局今天說，近期有二起警民聯手及時阻詐成功案例， 大肚區67歲趙姓婦人遭假律師以協助追回多年前遭詐騙金額，差點匯款150萬元，另一名龍井區李姓男子則是遭詐騙網路購物操作錯誤，差點從ATM匯款8000元，還好被熱心的行員、民眾發現，由警方及時阻止。

台中市警局烏日分局呼籲，民眾如有接獲疑似詐騙電話以各種藉口、理由要求至ATM操作匯款之狀況，請民眾切勿輕信，並可透過官方聯繫方式查證相關詐騙是由是否屬實或直接撥打165反詐騙電話、各警察機關電話查證，以免上當受騙。

警員謝馨緯上個月30日巡邏發現，67歲趙姓婦人在銀行內填寫匯款單時，一直講電話，上前關懷時發覺有異，立即請婦人到派出所了解。

趙姓婦人表示，多年前她因假投資遭詐騙，不料近日一名自稱律師連繫她，佯稱掌握到詐騙集團資料，可以協助追回被詐騙的金額，因此她拿著存摺及印鑑跑到銀行，並且不斷與對方通話，依對方指示，準備匯款150萬元至對方指定帳號。

警方說，起初婦人仍是深信不疑，但在員警的勸說之下，員警並向婦人解釋詐騙集團利用「假投資再追回款項」詐騙案例後，婦人才了解自己又遇到詐騙，婦人也不斷的感謝行員及警方熱心的協助，才能幸運的保住積蓄。

警方說明，李姓男子在上個月30日晚間接到詐騙電話，對方以李男網路購物操作錯誤導致郵局帳戶被重複扣款為由，要求李男到ATM操作匯款解除錯誤程序，李男到龍井郵局操作ATM時，還在通話，一旁謝姓女子查覺有異報警。

龍井分駐所獲報後，在2分鐘內到現，並與李姓男子確認對方來電號碼已被165詐騙系統上顯示為遭詐騙通報23次之多，現場警方並對李男宣導防詐騙訊息及關懷提問，成功阻詐8000元。

李姓男子（中）經由謝姓女子報案、警方協助查證下，保住8000元。記者趙容萱／翻攝
李姓男子（中）經由謝姓女子報案、警方協助查證下，保住8000元。記者趙容萱／翻攝
台中市大肚區67歲趙姓婦人遭假律師以協助追回多年前遭詐騙金額，差點匯款150萬元。記者趙容萱／翻攝
台中市大肚區67歲趙姓婦人遭假律師以協助追回多年前遭詐騙金額，差點匯款150萬元。記者趙容萱／翻攝
台中市大肚區67歲趙姓婦人遭假律師以協助追回多年前遭詐騙金額，差點匯款150萬元。記者趙容萱／翻攝
台中市大肚區67歲趙姓婦人遭假律師以協助追回多年前遭詐騙金額，差點匯款150萬元。記者趙容萱／翻攝

詐騙集團 郵局

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