快訊

直播／本土+216例再創新高、新北91例最多 境外+65

潤餅包什麼最對味？ 網推：放烏魚子、烤鴨都好吃！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

送貨員按喇叭遭痛毆十多拳 批在台中生存要混黑道嗎？

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中林姓男子昨天下午駕駛貨車行經潭子區，因另一輛車違停紅線上，導致迴轉不易，林按喇叭警示，怎料對方竟遭對方男乘客痛毆10幾拳，甚至揚言為某政治人物的人，造成頭、頸受傷報案；林男昨在臉書社群PO文批「要混黑道加入幫派，才能在台中生存嗎？」

台中林男(36歲)為送貨員，昨天下午13時許上班送貨，駕駛公司貨車行經潭子區中山路二段、圓通南路口，準備往市區方向迴轉時，卻遇一輛車違停在紅線上，導致他迴轉不易，需2次迴轉。

林男發文表示，當正要迴轉時，有先按喇叭示警，但卻遭回嗆「叭甚麼？」，林再回應「你們停的轉角處是紅線欸！」怎料對方乘客竟下車，自稱是某政治人物的人，並暴怒以拳頭痛毆他10幾拳，造成頭、頸部受傷，打算報案，竟又被打，愈拍下對方車牌時，卻又再次遭毆。

林痛心提到「真的是後台很硬，就可以如此囂張跋扈嗎？」並表示自己只是個平民四寶爸，賺錢養家餬口而已，「還是也是要有後台，要混黑道加入幫派，才能在台中市生存嗎？」

台中警方表示，到場時雙方已無衝突，本案經被害人指認後，目前已鎖定相關嫌疑人，將傳喚其到案說明，以詳細調查案發經過；警也呼籲，民眾若有糾紛，應循正常管道調解，切勿以不法手段解決，警方若查證屬實，決不寬貸，依法究辦。

台中林男昨天下午於路口迴轉，卻遭違停車輛阻擋，迴轉不易，按喇叭示警，卻反遭不明男子痛毆10多拳。圖／民眾提供
台中林男昨天下午於路口迴轉，卻遭違停車輛阻擋，迴轉不易，按喇叭示警，卻反遭不明男子痛毆10多拳。圖／民眾提供
台中林男遭不明男子，以拳頭痛毆10多拳，造成身上多處擦挫傷。圖／民眾提供
台中林男遭不明男子，以拳頭痛毆10多拳，造成身上多處擦挫傷。圖／民眾提供
台中林男遭不明男子，以拳頭痛毆10多拳，造成身上多處擦挫傷。圖／民眾提供
台中林男遭不明男子，以拳頭痛毆10多拳，造成身上多處擦挫傷。圖／民眾提供

幫派 黑道 違停

延伸閱讀

派出所前違停遇警勸導 通緝男心虛落跑丟「白粉」被逮

貪警涉侵占報案遺失皮夾 二審考量和解判緩刑

學生家長接送違停屢勸不聽 雲林警介入將開罰

違停陷阱！嘉市這樣停「白線」算違規 警曝連假取締熱點

相關新聞

台中和平浮屍為5旬男子 昨獨上山溯溪發生意外

台中昨有4名釣客，下午於和平區大甲溪釣魚時，驚見有具男浮屍卡在石縫中，經警調查，已確認該名死者身分為53歲何姓男子，獨自...

送貨員按喇叭遭痛毆十多拳 批在台中生存要混黑道嗎？

台中林姓男子昨天下午駕駛貨車行經潭子區，因另一輛車違停紅線上，導致迴轉不易，林按喇叭警示，怎料對方竟遭對方男乘客痛毆10...

農夫為趕猴子強化空氣槍殺傷力 遭判1年4個月

高雄曾姓男子靠務農維生，為驅趕猴子，前往槍枝模型店購買空氣手槍，在店員建議下，購買彈簧改裝槍枝強化殺傷力，事後該槍遭警方...

國際大獎天空之橋被噴漆引眾怒 雲警採證追查噴漆賊

榮獲國際建築獎的雲林縣北港鎮天空之橋，建築造型獨特是網紅的打卡熱點，深受年輕人喜愛，不少人還來拍婚紗，今天被發現原本美麗...

嘉縣車辨系統覆蓋率將破5成 破案效率大幅提升

嘉義縣警察局近年大幅增設車牌辨識系統，以車追人破案率大幅提升，去年10月新港奉天宮傳出有男子持刀行兇，警方透過車辨花不到...

2機車騎士暗夜路口出車禍 1人涉肇事逃逸警方追緝

高雄市苓雅區今天凌晨發生機車車禍，造成1名女騎士受傷送醫，無生命危險，但另名騎士卻肇事逃逸，警方正追緝這名涉嫌肇逃的男子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。