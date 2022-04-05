送貨員按喇叭遭痛毆十多拳 批在台中生存要混黑道嗎？

台中林姓男子昨天下午駕駛貨車行經潭子區，因另一輛車違停紅線上，導致迴轉不易，林按喇叭警示，怎料對方竟遭對方男乘客痛毆10幾拳，甚至揚言為某政治人物的人，造成頭、頸受傷報案；林男昨在臉書社群PO文批「要混黑道加入幫派，才能在台中生存嗎？」

台中林男(36歲)為送貨員，昨天下午13時許上班送貨，駕駛公司貨車行經潭子區中山路二段、圓通南路口，準備往市區方向迴轉時，卻遇一輛車違停在紅線上，導致他迴轉不易，需2次迴轉。

林男發文表示，當正要迴轉時，有先按喇叭示警，但卻遭回嗆「叭甚麼？」，林再回應「你們停的轉角處是紅線欸！」怎料對方乘客竟下車，自稱是某政治人物的人，並暴怒以拳頭痛毆他10幾拳，造成頭、頸部受傷，打算報案，竟又被打，愈拍下對方車牌時，卻又再次遭毆。

林痛心提到「真的是後台很硬，就可以如此囂張跋扈嗎？」並表示自己只是個平民四寶爸，賺錢養家餬口而已，「還是也是要有後台，要混黑道加入幫派，才能在台中市生存嗎？」