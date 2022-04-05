倒垃圾被提醒「戴好口罩」男飆罵清潔隊員三字經
北市一名曾姓男子，去年12月27日晚上6時許出門倒垃圾，因不滿清潔隊員提醒他「戴好口罩」涉嫌當場飆罵張姓清潔隊員三字經，張姓清潔隊員不堪受辱，報警提告。士林地檢署偵結，依照侮辱公務員罪嫌起訴曾男。
全台防疫新冠肺炎，戴好口罩出門已是常態，卻有市民倒垃圾時，因被提醒戴好口罩，就飆罵清潔隊員髒話。台北市環保報聘用的清潔隊員，依照廢棄物清理法等法令，服務地方自治團體所處機關，具有法定職務權限公務員身分。
起訴指出，去年12月27日晚上7時許，曾男在中和街與雙全街口倒垃圾，張姓清潔隊員見他沒戴好口罩，提醒曾男應確實戴好口罩，不料，曾男惱羞失控，當場辱罵清潔隊員三字經「幹ＸX」曾男到案辯稱，當時因為右腳踢到東西，才會出言三字經，這是口頭禪，不是針對清潔隊員。
檢方依照當天張姓清潔隊員執行職務配戴的密錄器影像，監視器畫面，發現曾男傾倒垃圾後，仍然站在清潔車輛後方，沒有離去，且臉面對清潔隊員口出三字經。檢方不採信口頭禪辯詞，認定曾男涉犯侮辱公務員罪嫌，依法起訴。
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