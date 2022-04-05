快訊

東吳確診＋1、線上教學至4月11日 使用這兩教室要注意

獨／檢疫縮短10天沒用 機組員無奈拖2年就醫一查已罹癌

倒垃圾被提醒「戴好口罩」男飆罵清潔隊員三字經

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市一名曾姓男子，去年12月27日晚上6時許出門倒垃圾，因不滿清潔隊員提醒他「戴好口罩」涉嫌當場飆罵張姓清潔隊員三字經，張姓清潔隊員不堪受辱，報警提告。士林地檢署偵結，依照侮辱公務員罪嫌起訴曾男。

全台防疫新冠肺炎，戴好口罩出門已是常態，卻有市民倒垃圾時，因被提醒戴好口罩，就飆罵清潔隊員髒話。台北市環保報聘用的清潔隊員，依照廢棄物清理法等法令，服務地方自治團體所處機關，具有法定職務權限公務員身分。

起訴指出，去年12月27日晚上7時許，曾男在中和街與雙全街口倒垃圾，張姓清潔隊員見他沒戴好口罩，提醒曾男應確實戴好口罩，不料，曾男惱羞失控，當場辱罵清潔隊員三字經「幹ＸX」曾男到案辯稱，當時因為右腳踢到東西，才會出言三字經，這是口頭禪，不是針對清潔隊員。

檢方依照當天張姓清潔隊員執行職務配戴的密錄器影像，監視器畫面，發現曾男傾倒垃圾後，仍然站在清潔車輛後方，沒有離去，且臉面對清潔隊員口出三字經。檢方不採信口頭禪辯詞，認定曾男涉犯侮辱公務員罪嫌，依法起訴。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

口罩 公務員

延伸閱讀

萬泰科技做公益 偕議員鄭宇恩捐1萬多片口罩給幼兒園

南市維護市容景觀 違規小廣告拆除、告發並用

桃園清潔隊員倒地沒了呼吸心跳 同事手抖仍CPR救他一命

嘉縣清潔隊員受傷率高全國1倍 垃圾車加裝安全設備

相關新聞

新北機車騎士深夜載友人過彎撞分隔島 摔車釀1死1傷

新北市新莊區中正路昨天深夜11時許發生死亡車禍，27歲杜姓男子騎機車搭載27歲陳姓女子準備前往桃園，行經地藏庵廟前彎道，...

嘉縣車辨系統覆蓋率將破5成 破案效率大幅提升

嘉義縣警察局近年大幅增設車牌辨識系統，以車追人破案率大幅提升，去年10月新港奉天宮傳出有男子持刀行兇，警方透過車辨花不到...

農夫為趕猴子強化空氣槍殺傷力觸 遭判1年4個月

高雄曾姓男子靠務農維生，為驅趕猴子，前往槍枝模型店購買空氣手槍，在店員建議下，購買彈簧改裝槍枝強化殺傷力，事後該槍遭警方...

國際大獎天空之橋被噴漆引眾怒 雲警採證追查噴漆賊

榮獲國際建築獎的雲林縣北港鎮天空之橋，建築造型獨特是網紅的打卡熱點，深受年輕人喜愛，不少人還來拍婚紗，今天被發現原本美麗...

2機車騎士暗夜路口出車禍 1人涉肇事逃逸警方追緝

高雄市苓雅區今天凌晨發生機車車禍，造成1名女騎士受傷送醫，無生命危險，但另名騎士卻肇事逃逸，警方正追緝這名涉嫌肇逃的男子...

影／遊艇失去動力 高雄港外海遊客驚魂

在澎湖等地接受包船的「春帆」號遊艇，昨天載船長與23名遊客，從屏東小琉球出海，不料突然失去動力，在高雄港外海漂流，船長求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。