嘉縣車辨系統覆蓋率將破5成 破案效率大幅提升

嘉義縣警察局近年大幅增設車牌辨識系統，以車追人破案率大幅提升，去年10月新港奉天宮傳出有男子持刀行兇，警方透過車辨花不到3小時，就將主嫌緝拿歸案。縣警局表示，預計增設1300組車辨，預期覆蓋率提升至50.11%。

有偵查佐透露，過往警方查贓車或通緝犯以車追人，在缺乏車辨系統情況下，員警需手動讀取路口監視器下方主機，傳輸影像檔案到電腦後，再用肉眼比對車輛行蹤，1次程序下來常須耗費數小時，甚至1天時間。

但如今路口監視器導入車辨，畫面在線上即可讀取，系統自動化辨識車輛位置，甚至有AI預判車輛行蹤，警方僅約數小時即可破案，相較以往效率至少提升1倍餘。

該名偵查佐舉例，去年奉天宮廟前砍人案，民雄分局透過車辨系統，僅花約不到3小時，就在約40公里外布袋找到人，若以往恐得花近半天時間。

縣警局保安科表示，嘉義縣錄影監視系統自2003年起規劃設置迄今，共990組、4984具攝影機。其中車牌辨識系統軟體計有1108套，覆蓋率約22.96%，目前規畫增置1300套車牌辦識系統軟體，使覆蓋率達50.11%，

保安科補充，總經費計約3500萬，今年起分5年逐年編列，每年編列720萬。今年共建置260套，已於今年3月28日完工，驗收後即可使用。