遊覽車突急剎 導遊撞扶手...門牙慘被撞斷

昨天下午有輛遊覽車行經嘉義市區路口時突然緊急剎車，雖然沒有發生擦撞事故，但車內導遊卻重心不穩慘摔還撞斷1顆門牙，遊覽車司機沒想到緊急煞車會撞斷導遊門牙，見狀趕快停車，聯絡119消防救護人員協助，經送醫後已沒有大礙。

據遊覽車司機表示，當時遊覽車行經嘉義市中山路文創園區附近路口時，突然前方有輛轎車臨時變換車道，為避免與轎車發生擦撞因而緊急剎車，雙方車輛沒有發生事故，轎車也揚長而去，只是當時在車內的導遊卻被這突然的剎車造成她重心不穩摔倒受傷，頭部疑似撞到車前扶手還撞斷了門牙，司機見狀也嚇到，沒想到緊急剎車的衝擊力道這麼大。

消防救護人員到場後，發現65歲朱姓女導遊趴在遊覽車前入口處等待救援，救護人員進行初步評估，傷者意識清楚、門牙有斷落1顆以及後腦杓腫脹疼痛、排除頸椎疑慮，隨即給予冰敷及心理支持等救護處置後，送往嘉義基督教醫院救治。