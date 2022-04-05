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遊覽車突急剎 導遊撞扶手...門牙慘被撞斷

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

昨天下午有輛遊覽車行經嘉義市區路口時突然緊急剎車，雖然沒有發生擦撞事故，但車內導遊卻重心不穩慘摔還撞斷1顆門牙，遊覽車司機沒想到緊急煞車會撞斷導遊門牙，見狀趕快停車，聯絡119消防救護人員協助，經送醫後已沒有大礙。

據遊覽車司機表示，當時遊覽車行經嘉義市中山路文創園區附近路口時，突然前方有輛轎車臨時變換車道，為避免與轎車發生擦撞因而緊急剎車，雙方車輛沒有發生事故，轎車也揚長而去，只是當時在車內的導遊卻被這突然的剎車造成她重心不穩摔倒受傷，頭部疑似撞到車前扶手還撞斷了門牙，司機見狀也嚇到，沒想到緊急剎車的衝擊力道這麼大。

消防救護人員到場後，發現65歲朱姓女導遊趴在遊覽車前入口處等待救援，救護人員進行初步評估，傷者意識清楚、門牙有斷落1顆以及後腦杓腫脹疼痛、排除頸椎疑慮，隨即給予冰敷及心理支持等救護處置後，送往嘉義基督教醫院救治。

市消防局表示，汽車行駛時應全程保持警覺，注意四周有無來車並注意道路狀況、動態，減速慢行，隨時注意路況切勿分神或大意，以免意外導致交通事故發生，危害己身生命安全並影響交通路況。

遊覽車緊急剎車造成導遊撞斷門牙。記者李宗祐／翻攝
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遊覽車緊急剎車造成導遊撞斷門牙。記者李宗祐／翻攝
遊覽車緊急剎車造成導遊撞斷門牙。記者李宗祐／翻攝
遊覽車緊急剎車造成導遊撞斷門牙。記者李宗祐／翻攝
遊覽車緊急剎車造成導遊撞斷門牙。記者李宗祐／翻攝

遊覽車 導遊

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