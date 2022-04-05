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國際大獎天空之橋被噴漆引眾怒 雲警採證追查噴漆賊

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

榮獲國際建築獎的雲林縣北港鎮天空之橋，建築造型獨特是網紅的打卡熱點，深受年輕人喜愛，不少人還來拍婚紗，今天被發現原本美麗的清水模牆面，到處被人噴漆，網路傳開，罵聲連片，當地里長許家福馬上報案，警方趕往採集噴漆罐上指紋，全力追緝「噴漆賊」。

雲林縣北港鎮利用廢棄多年的台糖鐵道，仿紐約的天空城市，開發國內第一座天空廊道，除跨越北港溪的女兒橋，鄰近跨越防汛道的天空之橋，是以清水模極簡建築打造而成，造型層疊，橋雖短短約僅卻10公尺設計別，像走進桃花源別有洞天，成為北港最佳賞溪看日出的景點。

因造型獨特極簡風格，深受年輕人喜愛，加上鄰近北港朝天宮，成為雲林人氣最高的拍照打卡景點，當地公館里長許家福搭配把鄰近社區開發為3D彩繪村，吸引更多年輕人造訪，最近中央計畫把附近女兒橋接通到嘉義縣，串連新港和北港兩大宗教景點。

因此，北港鎮民格外珍惜天空廊道景點，都主動認養維護，不料今天清早被人發現天空之橋的清水模牆面到處被人噴漆，代理鎮長蕭美文和里長許家福據報趕往查看，對整座橋到處被噴漆，看了心痛，馬上請示建築師該如何處理。

許家福當場報案，警方趕到將現場遺留的噴漆罐帶回採證，並將調閱監視器追查，噴漆賊的作為也引起眾怒，網友要求嚴查，代理鎮長蕭美文和里長許家福還親自先清理地面及玻璃的噴漆，至於牆面恐須用請專人以特殊的清洗方式，才不破壞水清模美麗的原色，

當地居民罵聲連連，蕭美文也呼籲天空之橋是獲建築大獎的橋樑，造型優美視野遼闊，請遊客共同珍惜愛護。警方除全力追查也不排除增設巡邏箱，維護觀光景點安全。

北港空中廊道的天空之橋曾獲國際建築大獎，造型獨特極簡風格，是雲林熱門的打卡景點。記者蔡維斌／攝影
北港空中廊道的天空之橋曾獲國際建築大獎，造型獨特極簡風格，是雲林熱門的打卡景點。記者蔡維斌／攝影
獲國際建築大獎的北港天空之橋，被人噴漆引起眾怒，警方獲報趕往採證追查。記者蔡維斌／攝影
獲國際建築大獎的北港天空之橋，被人噴漆引起眾怒，警方獲報趕往採證追查。記者蔡維斌／攝影
北港鎮公所請人清理噴漆。記者蔡維斌／攝影
北港鎮公所請人清理噴漆。記者蔡維斌／攝影
獲國際建築大獎的北港天空之橋，敕座橋到處被人噴漆，引起眾怒。記者蔡維斌／攝影
獲國際建築大獎的北港天空之橋，敕座橋到處被人噴漆，引起眾怒。記者蔡維斌／攝影
獲國際建築大獎的北港天空之橋，被人噴漆引起眾怒，警方獲報趕往採證追查。記者蔡維斌／攝影
獲國際建築大獎的北港天空之橋，被人噴漆引起眾怒，警方獲報趕往採證追查。記者蔡維斌／攝影
天空之被人到處噴漆引起眾怒，請警方徹查。記者蔡維斌／攝影
天空之被人到處噴漆引起眾怒，請警方徹查。記者蔡維斌／攝影
北港代理鎮長蕭美文不忍美橋被破壞，親自蹲地刷洗地面的漆並呼籲大家愛惜公共建設。記者蔡維斌／攝影
北港代理鎮長蕭美文不忍美橋被破壞，親自蹲地刷洗地面的漆並呼籲大家愛惜公共建設。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 建築 雲林

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