國際大獎天空之橋被噴漆引眾怒 雲警採證追查噴漆賊

榮獲國際建築獎的雲林縣北港鎮天空之橋，建築造型獨特是網紅的打卡熱點，深受年輕人喜愛，不少人還來拍婚紗，今天被發現原本美麗的清水模牆面，到處被人噴漆，網路傳開，罵聲連片，當地里長許家福馬上報案，警方趕往採集噴漆罐上指紋，全力追緝「噴漆賊」。

雲林縣北港鎮利用廢棄多年的台糖鐵道，仿紐約的天空城市，開發國內第一座天空廊道，除跨越北港溪的女兒橋，鄰近跨越防汛道的天空之橋，是以清水模極簡建築打造而成，造型層疊，橋雖短短約僅卻10公尺設計別，像走進桃花源別有洞天，成為北港最佳賞溪看日出的景點。

因造型獨特極簡風格，深受年輕人喜愛，加上鄰近北港朝天宮，成為雲林人氣最高的拍照打卡景點，當地公館里長許家福搭配把鄰近社區開發為3D彩繪村，吸引更多年輕人造訪，最近中央計畫把附近女兒橋接通到嘉義縣，串連新港和北港兩大宗教景點。

因此，北港鎮民格外珍惜天空廊道景點，都主動認養維護，不料今天清早被人發現天空之橋的清水模牆面到處被人噴漆，代理鎮長蕭美文和里長許家福據報趕往查看，對整座橋到處被噴漆，看了心痛，馬上請示建築師該如何處理。

許家福當場報案，警方趕到將現場遺留的噴漆罐帶回採證，並將調閱監視器追查，噴漆賊的作為也引起眾怒，網友要求嚴查，代理鎮長蕭美文和里長許家福還親自先清理地面及玻璃的噴漆，至於牆面恐須用請專人以特殊的清洗方式，才不破壞水清模美麗的原色，