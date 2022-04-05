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獨／檢疫縮短10天沒用 機組員無奈拖2年就醫一查已罹癌

連假開心出遊卻與媽吵架 男童迷路又中暑警助就醫團圓

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名男童昨天與母親至大園溪海休閒農業園區參觀彩色海芋季，途中發生爭吵，他趁母親不注意時獨自離開，卻因不熟路況迷路，又中暑癱坐路邊，被巡邏員警發現並協助送醫；警方也利用校安LINE群組查到男童身分，順利通知家長接回。

大園警分局指出，副分局長林宗星、交通組組長黃胤福、巡官劉亞薇，昨天中午在彩色海芋季會場巡視時，發現路旁吳姓男童（13歲）獨自癱坐在路邊，身旁也沒有大人陪同，立即上前關心；當時正值中午時段、天氣炎熱，警方也發現男童有中暑現象，隨即通知救護人員前來將他送醫治療。

由於男童身上沒有攜帶證件，且因身體不適無法言語，警方便利用校園安全LINE群組詢問各校教職人員，在各方努力下，總算查出男童是某國中學生，確認身分後立即通知其母親到醫院關心。

男童母親吳姓女子表示，當時她帶著兒子參觀彩色海芋季，途中因瑣事發生爭吵，兒子一時情緒失控，說要自行搭車返家，並趁著她不注意時獨自離開，她四處遍尋不著相當著急，所幸警方及時發現提供協助。

警方協助男童就醫，並通報校安群組得知身分，順利聯絡家屬接回。記者楊湛華／翻攝
警方協助男童就醫，並通報校安群組得知身分，順利聯絡家屬接回。記者楊湛華／翻攝
吳姓男童逛彩色海芋季時與母親爭吵，趁母親不注意時獨自離開，但中途迷路又中暑癱坐路邊，引起巡邏警方關心。記者楊湛華／翻攝
吳姓男童逛彩色海芋季時與母親爭吵，趁母親不注意時獨自離開，但中途迷路又中暑癱坐路邊，引起巡邏警方關心。記者楊湛華／翻攝

海芋 中暑

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