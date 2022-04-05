連假開心出遊卻與媽吵架 男童迷路又中暑警助就醫團圓

桃園市一名男童昨天與母親至大園溪海休閒農業園區參觀彩色海芋季，途中發生爭吵，他趁母親不注意時獨自離開，卻因不熟路況迷路，又中暑癱坐路邊，被巡邏員警發現並協助送醫；警方也利用校安LINE群組查到男童身分，順利通知家長接回。

大園警分局指出，副分局長林宗星、交通組組長黃胤福、巡官劉亞薇，昨天中午在彩色海芋季會場巡視時，發現路旁吳姓男童（13歲）獨自癱坐在路邊，身旁也沒有大人陪同，立即上前關心；當時正值中午時段、天氣炎熱，警方也發現男童有中暑現象，隨即通知救護人員前來將他送醫治療。

由於男童身上沒有攜帶證件，且因身體不適無法言語，警方便利用校園安全LINE群組詢問各校教職人員，在各方努力下，總算查出男童是某國中學生，確認身分後立即通知其母親到醫院關心。