連假開心出遊卻與媽吵架 男童迷路又中暑警助就醫團圓
桃園市一名男童昨天與母親至大園溪海休閒農業園區參觀彩色海芋季，途中發生爭吵，他趁母親不注意時獨自離開，卻因不熟路況迷路，又中暑癱坐路邊，被巡邏員警發現並協助送醫；警方也利用校安LINE群組查到男童身分，順利通知家長接回。
大園警分局指出，副分局長林宗星、交通組組長黃胤福、巡官劉亞薇，昨天中午在彩色海芋季會場巡視時，發現路旁吳姓男童（13歲）獨自癱坐在路邊，身旁也沒有大人陪同，立即上前關心；當時正值中午時段、天氣炎熱，警方也發現男童有中暑現象，隨即通知救護人員前來將他送醫治療。
由於男童身上沒有攜帶證件，且因身體不適無法言語，警方便利用校園安全LINE群組詢問各校教職人員，在各方努力下，總算查出男童是某國中學生，確認身分後立即通知其母親到醫院關心。
男童母親吳姓女子表示，當時她帶著兒子參觀彩色海芋季，途中因瑣事發生爭吵，兒子一時情緒失控，說要自行搭車返家，並趁著她不注意時獨自離開，她四處遍尋不著相當著急，所幸警方及時發現提供協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言