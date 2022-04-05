影／遊艇失去動力 高雄港外海遊客驚魂

在澎湖等地接受包船的「春帆」號遊艇，昨天載船長與23名遊客，從屏東小琉球出海，不料突然失去動力，在高雄港外海漂流，船長求助，海巡署艦隊分署高雄海巡隊立即趕往戒護，由拖船將春帆號拖進高雄港，發現原來油表故障，虛驚一場。

高雄海巡隊昨天下午4時30分執行巡邏勤務，接獲高雄港第二港口VTS管制塔台通報，得悉春帆號遊艇，在高雄港第二港口南星洲際碼頭西南方約2.5海里處失去動力，遊艇隨波逐流，郭姓船長和23名遊客受困待援，海巡署第七巡防區指揮部立即成立緊急應變中心，由高雄海巡署派遣PP-10032海巡艇趕赴遊艇待救海域。

海巡艇約10多分鐘火速航抵事故海域，春帆號在失去動力後，船長也馬上聯絡公司，請拖船趕到救援，直到拖船抵達，海巡艇也戒護春帆號進入高雄港，昨晚7點50分泊靠高雄港22號碼頭，船上遊客平安。