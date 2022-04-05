快訊

台灣大明起至15日居家上班 接種2、3劑始得進辦公室

清明節2時段備888元就能發財！12生肖藏錢母位置出爐

影／遊艇失去動力 高雄港外海遊客驚魂

聯合報 / 記者林保光／即時報導

在澎湖等地接受包船的「春帆」號遊艇，昨天載船長與23名遊客，從屏東小琉球出海，不料突然失去動力，在高雄港外海漂流，船長求助，海巡署艦隊分署高雄海巡隊立即趕往戒護，由拖船將春帆號拖進高雄港，發現原來油表故障，虛驚一場。

高雄海巡隊昨天下午4時30分執行巡邏勤務，接獲高雄港第二港口VTS管制塔台通報，得悉春帆號遊艇，在高雄港第二港口南星洲際碼頭西南方約2.5海里處失去動力，遊艇隨波逐流，郭姓船長和23名遊客受困待援，海巡署第七巡防區指揮部立即成立緊急應變中心，由高雄海巡署派遣PP-10032海巡艇趕赴遊艇待救海域。

海巡艇約10多分鐘火速航抵事故海域，春帆號在失去動力後，船長也馬上聯絡公司，請拖船趕到救援，直到拖船抵達，海巡艇也戒護春帆號進入高雄港，昨晚7點50分泊靠高雄港22號碼頭，船上遊客平安。

據高雄海巡隊了解，春帆號原來是油表故障，昨天下午2點55分自小琉球出海，船長才以為油料足夠，不料航經高雄港外海，油料用盡，才失去動力。

春帆號遊艇昨天在高雄港外海失去動力，由拖船協助拖進高雄港。記者林保光／翻攝
春帆號遊艇昨天在高雄港外海失去動力，由拖船協助拖進高雄港。記者林保光／翻攝
春帆號遊艇昨天在高雄港外海失去動力。記者林保光／翻攝
春帆號遊艇昨天在高雄港外海失去動力。記者林保光／翻攝
春帆號遊艇昨天在高雄港南星洲際碼頭外海失去動力。記者林保光／翻攝
春帆號遊艇昨天在高雄港南星洲際碼頭外海失去動力。記者林保光／翻攝
春帆號遊艇昨天在高雄港外海失去動力，海巡署高雄海巡隊派員戒護。記者林保光／翻攝
春帆號遊艇昨天在高雄港外海失去動力，海巡署高雄海巡隊派員戒護。記者林保光／翻攝

海巡署 高雄港 遊艇

延伸閱讀

高雄港下午2點重啟快篩站 明天上班要憑陰性證明入港

有望搭遊艇環島！亞果遊艇台中城市會所開幕 計畫佈局全台遊艇事業

「全聯先生」被爆大港開唱突跳進高雄港 警消、海巡回應了

海南自貿港遊艇產業 放寬管制

相關新聞

影／礁溪員警執勤遭左轉自小客車撞飛 骨折送醫

宜蘭礁溪警分局江姓警員昨天傍晚在頭城鎮騎乘機車，正要去執行交通疏導勤務時，在和平東路與青雲路3段口被一輛左轉自小客車撞上...

新北機車騎士深夜載友人過彎撞分隔島 摔車釀1死1傷

新北市新莊區中正路昨天深夜11時許發生死亡車禍，27歲杜姓男子騎機車搭載27歲陳姓女子準備前往桃園，行經地藏庵廟前彎道，...

直擊！女站5樓牆外欲輕生 僵持1小時...警消伸手救回

陳姓女子昨深夜獨坐在5層樓民宅頂樓圍牆上，險象環生，民眾見狀報警處理，警消到場後陳又走上外牆遮陽板，雙方僵持整整1小時，...

影／遊艇失去動力 高雄港外海遊客驚魂

在澎湖等地接受包船的「春帆」號遊艇，昨天載船長與23名遊客，從屏東小琉球出海，不料突然失去動力，在高雄港外海漂流，船長求...

國1南下台南路段轎車翻落邊坡 路面散落物多待清除

一輛轎車上午9點50分左右，行經國道1號中山高南下315公里，接近台南系統交流道附近路段時，突然失控，衝撞路邊護欄，翻落...

影／左轉轎車撞直行機車 騎士拋飛大字型轉180度墜地

台中市卓姓女子1日開車行車西屯區西屯路時，欲左轉福康路，疑未禮讓直行車，加上對向直行的歐姓機車騎士為注意到卓女突然左轉，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。