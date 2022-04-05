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影／礁溪員警執勤遭左轉自小客車撞飛 骨折送醫
宜蘭礁溪警分局江姓警員昨天傍晚在頭城鎮騎乘機車，正要去執行交通疏導勤務時，在和平東路與青雲路3段口被一輛左轉自小客車撞上，整個人被撞飛，造成左肩及左腳骨折，雙方酒測值零，警方呼籲用路人，由於連假期間車多，開車轉彎時要小心前方路況
警方調查，昨天傍晚17時38分，王姓女子(82年次)駕駛自小客車，從青雲路3段南往北方向行駛，正要左轉和平東路時，與正前往執行交通疏導勤務頭城分駐所江姓員警(男、80年次)騎乘警用重型機車，由青雲路3段北往南方向行駛發生車禍，員警被撞後倒地不起，骨拆送醫救治，意識清楚。
雙方均無酒駕，事故現場於19時10分恢復通行，警方呼籲清明連假期間，路上車流多，請行車放慢速度，才能反應突發狀況，轉彎時也要看清楚前方路況，避免發生意外。
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