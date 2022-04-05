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影／左轉轎車撞直行機車 騎士拋飛大字型轉180度墜地

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市卓姓女子1日開車行車西屯區西屯路時，欲左轉福康路，疑未禮讓直行車，加上對向直行的歐姓機車騎士為注意到卓女突然左轉，歐被撞飛到空中後墜地，過程都被其他用路人的行車記錄器拍下，上傳到網路，警方表示，騎士送醫時意識清楚，僅全身擦挫傷，無生命危險，雙方無酒駕，詳細肇因有待後續調查。

據查，卓姓女子（56歲）在1日上午8時許，開車沿西屯區西屯路直行，欲左轉福康路，當時對向有歐姓男子（22歲）騎機車直行，行經路口時，卓女疑未禮讓直行車，突然左轉，當時歐直行沒注意到，直接被卓女轎車車頭，撞飛到半空中墜地。

當時有附近用路人的行車記錄器，拍下過程，歐被撞飛時，在空中呈現大字型，翻轉了180度後，才墜落地面，發生車禍後，有用路人也停車關心，並通知警方到場。

第六警分局交通分隊表示，全案轎車車頭有毀損、機車則是左側車身受損，卓女沒有受傷，而歐是全身擦挫傷，送醫時意識清楚，無生命危險，雙方都無酒精濃度，初判肇因是未依規定禮讓、未注意車前狀況釀禍，詳細肇因仍待交大事故組後續分析。

台中市歐姓機車騎士1日行經西屯區西屯路、福康路時，被左轉轎車撞飛空中。圖／摘自YouTube行車記錄器互助網
台中市歐姓機車騎士1日行經西屯區西屯路、福康路時，被左轉轎車撞飛空中。圖／摘自YouTube行車記錄器互助網
台中市歐姓機車騎士1日行經西屯區西屯路、福康路時，被左轉轎車撞飛空中。圖／讀者提供
台中市歐姓機車騎士1日行經西屯區西屯路、福康路時，被左轉轎車撞飛空中。圖／讀者提供

行車記錄器

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