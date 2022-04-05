影／左轉轎車撞直行機車 騎士拋飛大字型轉180度墜地

台中市卓姓女子1日開車行車西屯區西屯路時，欲左轉福康路，疑未禮讓直行車，加上對向直行的歐姓機車騎士為注意到卓女突然左轉，歐被撞飛到空中後墜地，過程都被其他用路人的行車記錄器拍下，上傳到網路，警方表示，騎士送醫時意識清楚，僅全身擦挫傷，無生命危險，雙方無酒駕，詳細肇因有待後續調查。

據查，卓姓女子（56歲）在1日上午8時許，開車沿西屯區西屯路直行，欲左轉福康路，當時對向有歐姓男子（22歲）騎機車直行，行經路口時，卓女疑未禮讓直行車，突然左轉，當時歐直行沒注意到，直接被卓女轎車車頭，撞飛到半空中墜地。

當時有附近用路人的行車記錄器，拍下過程，歐被撞飛時，在空中呈現大字型，翻轉了180度後，才墜落地面，發生車禍後，有用路人也停車關心，並通知警方到場。