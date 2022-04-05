聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／左轉轎車撞直行機車 騎士拋飛大字型轉180度墜地
台中市卓姓女子1日開車行車西屯區西屯路時，欲左轉福康路，疑未禮讓直行車，加上對向直行的歐姓機車騎士為注意到卓女突然左轉，歐被撞飛到空中後墜地，過程都被其他用路人的行車記錄器拍下，上傳到網路，警方表示，騎士送醫時意識清楚，僅全身擦挫傷，無生命危險，雙方無酒駕，詳細肇因有待後續調查。
據查，卓姓女子（56歲）在1日上午8時許，開車沿西屯區西屯路直行，欲左轉福康路，當時對向有歐姓男子（22歲）騎機車直行，行經路口時，卓女疑未禮讓直行車，突然左轉，當時歐直行沒注意到，直接被卓女轎車車頭，撞飛到半空中墜地。
當時有附近用路人的行車記錄器，拍下過程，歐被撞飛時，在空中呈現大字型，翻轉了180度後，才墜落地面，發生車禍後，有用路人也停車關心，並通知警方到場。
第六警分局交通分隊表示，全案轎車車頭有毀損、機車則是左側車身受損，卓女沒有受傷，而歐是全身擦挫傷，送醫時意識清楚，無生命危險，雙方都無酒精濃度，初判肇因是未依規定禮讓、未注意車前狀況釀禍，詳細肇因仍待交大事故組後續分析。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言