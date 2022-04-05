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新北機車騎士深夜載友人過彎撞分隔島 摔車釀1死1傷
新北市新莊區中正路昨天深夜11時許發生死亡車禍，27歲杜姓男子騎機車搭載27歲陳姓女子準備前往桃園，行經地藏庵廟前彎道，不慎擦撞中央分隔島摔車，2人均被送醫急診，杜男傷重不治，陳女輕傷留院觀察。
據了解，2人是普通朋友關係，當時杜男騎乘機車準備載陳女返回桃園住處，沿新莊中正路往迴龍方向行駛，經過地藏庵大眾爺廟前方路段剛好是彎道，機車不明原因撞衝快車道左邊的中央分隔島，2人都摔倒受傷，機車往前拋甩十幾公尺，2頂安全帽留在馬路上。
救護車獲報趕抵時，杜男頭部重創鮮血直流，當場已無呼吸心跳，就近送往新莊區思源路的台北醫院，主因顱骨骨折造成內出血，急救無效於今天凌晨0時16分宣告死亡，抽血酒測值0。陳女驚嚇過度、無明顯外傷，送板橋亞東醫院檢查，疑似脊椎挫傷留院觀察。詳細事故原因，仍由警方鑑識調查中。
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