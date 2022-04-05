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台南八旬老翁走失3小時 暖警30分鐘迅速找回

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

88歲李姓老先生昨天上午9點多從台南市中西區住家外出後，直到中午12點還沒回家吃中餐，李女擔心老父安危ˊ報警協尋。市府二分局博愛派出所員警調閱監視器畫面，30分鐘後在府前路找到走失李老先生，並駕警車載他回住處，讓他順利返家。

博愛派出所於昨天12點多，李姓女子焦急的到所報案，稱她高齡88歲的父親因年長記憶力減退、且患有輕微失智症，從早上外出後欲前往萬昌街雜貨店購物，直到中午尚未返家，擔心人身安全，尋求警方協助找尋。

所長陳柏文接獲報案後，立即率同警員王于庭、洪宇宏展開協尋，員警反覆運用警政科技設備及調閱監視器，發現老翁在萬昌街附近失去蹤影。員警隨即前往該街區附近搜尋、沿路查找，終於在中西區府前路的騎樓內發現李姓老翁，聯繫李女報平安。李女感謝警方在短短的30分鐘內即尋獲父親，員警為避免發生意外，以巡邏車將其帶返中山路住處，家屬對於員警迅速尋獲老翁，表示十分感激與讚賞。

警方呼籲，民眾家中如有易走失的失智長者，應注意其可能活動範圍，配戴留有聯絡方式配件，也可以向社會局申請預防走失愛心手鍊，可於第一時間確認走失者身分，讓迷途長者能儘速平安返家。

88歲李老先生（中）從台南市中西區住處走失，員警30分鐘後馬上找回。記者黃宣翰／翻攝
88歲李老先生（中）從台南市中西區住處走失，員警30分鐘後馬上找回。記者黃宣翰／翻攝

失智症 監視器

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