直擊！女站5樓牆外欲輕生 僵持1小時...警消伸手救回

現場僵持整整1小時後，警消掌握機會，趁陳女不注意，從後方伸手抓人。記者李隆揆／攝影

陳姓女子昨深夜獨坐在5層樓民宅頂樓圍牆上，險象環生，民眾見狀報警處理，警消到場後陳又走上外牆遮陽板，雙方僵持整整1小時，警消伺機伸手抓人，陳不斷向外拉扯反抗，過程中一名消防員消防帽被扯落，掉在一樓氣墊上，所幸眾人奮力將陳女拉回墻內，現場狀況才順利解除。

台北市消防局表示，昨晚11時45分接獲民眾報案，萬華區西園路二段320巷內一處5層樓民宅頂樓有人在徘徊，疑有輕生念頭，即派出16名消防員、救護車1輛、水箱車3輛、雲梯車1輛、器材車1輛到場；轄區警方經消防局轉通報，也立即派員到場處理。

據悉，25歲陳女昨晚與家人爭吵後情緒失控，獨自到民宅頂樓欲輕生。記者直擊，陳女站在民宅5樓遮陽板上，與警僵持不下，1名刑警持續勸說，女子邊哭邊要求警消撤退，雖時不時碎步靠近警方，卻遲遲不願回到牆內。

由於陳女身後有鐵皮加蓋，警消只有約15公分縫隙能觸及陳女，現場僵持整整1小時後，警消掌握機會，趁陳女不注意，從後方伸手抓人，陳卻不斷拉扯反抗。

雙方拉扯過程中，1名消防員的消防帽被扯落，向外掉落至1樓的氣墊上，驚險過程讓現場人員大喊「妹妹你放鬆！」所幸最後眾人齊力將女子拉近牆內，現場狀況才順利解除。

警方表示，將陳女救回牆內之後，因其情緒激動，已將其強制送醫觀察，呼籲民眾遇有情緒問題，應主動就醫諮詢、珍惜生命，自殺不能解決問題，反而將留遺憾給家人。

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