影／澎湖小貨車、機車擦撞 女騎士受困車底

澎湖縣馬公市今下午4點多發生一起貨車、機車擦撞事故，55歲吳姓女機車騎士連人帶車卡在貨車車底，所幸騎士意識清楚，消防人員到場立即使用器材將貨車頂升，將人救出。機車騎士疑似左小腿骨折，救護人員將其固定送醫救治，事故原因及責任還需調查釐清。

澎湖縣政府消防局表示，今天下午4點40分接獲報案，在馬公市案山里76-1號前發生貨車和機車擦撞，消防局獲報後，立即派遣馬公分隊消防及救護車輛， 2車4人前往救援。