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黃偉哲和確診者足跡重疊 快篩結果出爐

不再公布大眾運輸足跡 北市府曝原因

影／澎湖小貨車、機車擦撞 女騎士受困車底

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導

澎湖馬公市今下午4點多發生一起貨車、機車擦撞事故，55歲吳姓女機車騎士連人帶車卡在貨車車底，所幸騎士意識清楚，消防人員到場立即使用器材將貨車頂升，將人救出。機車騎士疑似左小腿骨折，救護人員將其固定送醫救治，事故原因及責任還需調查釐清。

澎湖縣政府消防局表示，今天下午4點40分接獲報案，在馬公市案山里76-1號前發生貨車和機車擦撞，消防局獲報後，立即派遣馬公分隊消防及救護車輛， 2車4人前往救援。

消防人員到場發現，貨車和機車擦撞後，機車車身夾於貨車車頭底下，吳姓騎士疑倒地後遭壓困機車下方，趕緊拿出救助器材，費一番工夫才讓駕駛脫困，所幸吳姓騎士意識清楚，左小腿疑有骨折。救護人員採抽吸式護木、頸圈及長背板等器材固定，在清洗傷口後，將人送往三軍總醫院澎湖分院救治。

澎湖縣馬公市今下午4點多發生一起貨車、機車擦撞事故，55歲吳姓女機車騎士連人帶車卡在貨車車底。記者林巧璉／翻攝
澎湖縣馬公市今下午4點多發生一起貨車、機車擦撞事故，55歲吳姓女機車騎士連人帶車卡在貨車車底。記者林巧璉／翻攝
澎湖縣馬公市今下午4點多發生一起貨車、機車擦撞意外，55歲吳姓女機車騎士連人帶車卡在貨車車底。記者林巧璉／翻攝
澎湖縣馬公市今下午4點多發生一起貨車、機車擦撞意外，55歲吳姓女機車騎士連人帶車卡在貨車車底。記者林巧璉／翻攝
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澎湖 馬公

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