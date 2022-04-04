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影／高雄熱炒店互看不順眼 男被酒瓶砸頭引發亂鬥5人被送辦

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市左營區一家熱炒店今天凌晨時分發生酒客鬥毆事件，兩派人馬互不認識，因劉姓男子認為鄰桌的林姓男子等3人說話太大聲，雙方酒後一言不合互嗆「看三小」，劉男隨手拿起酒瓶砸向林男，導致林男當場頭破血流，引發兩桌13人在現場互毆、拉扯勸架，警方獲報出動快打部隊到場，將動手的5人依傷害罪嫌送辦。

警方指出，39歲的劉姓男子昨晚和友人前往位於左營區的一家熱炒店消費，今晨0時30分許，劉男和友人覺得鄰桌29歲的林姓男子、32歲的張姓男子和27歲的胡姓男子說話太大聲，出言告誡，引發林男等人的不滿。

劉、林兩派人馬因酒喝多了，互看不順眼，當場在店內互嗆「看三小」，劉男隨手拿起桌上的酒瓶朝林男狠砸，造成林男當場頭破血濺現場，林男的張姓和胡姓友人及其他友人見林男受傷，二話不說和劉男等人打了起來，部分在場的人馬則在現場拉扯勸架，店家見發生鬥毆事件，隨即報警。

警方出動快打部隊前往，救護車趕抵，先將受傷的林男送醫治療，所幸無大礙，警方將現場13名相關人員全部帶回博愛四路派出所調查，釐清案情。由於雙方堅持提告傷害，警方將動手的劉姓男子等5人依傷害罪嫌現行犯送辦。

高市左營區一家熱炒店今晨發生酒客互毆事件，一人被打得頭破血流，警方出動快打部隊到場處理。記者石秀華／翻攝
高市左營區一家熱炒店今晨發生酒客互毆事件，一人被打得頭破血流，警方出動快打部隊到場處理。記者石秀華／翻攝
警方在現場盤查在熱炒店內發生互毆行為的酒客身分。記者石秀華／翻攝
警方在現場盤查在熱炒店內發生互毆行為的酒客身分。記者石秀華／翻攝
發生互毆的酒客，因雙方堅持提告傷害，警方將涉案男子依現行犯送辦。記者石秀華／翻攝
發生互毆的酒客，因雙方堅持提告傷害，警方將涉案男子依現行犯送辦。記者石秀華／翻攝

傷害罪 高雄市

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