影／高雄熱炒店互看不順眼 男被酒瓶砸頭引發亂鬥5人被送辦

高雄市左營區一家熱炒店今天凌晨時分發生酒客鬥毆事件，兩派人馬互不認識，因劉姓男子認為鄰桌的林姓男子等3人說話太大聲，雙方酒後一言不合互嗆「看三小」，劉男隨手拿起酒瓶砸向林男，導致林男當場頭破血流，引發兩桌13人在現場互毆、拉扯勸架，警方獲報出動快打部隊到場，將動手的5人依傷害罪嫌送辦。

警方指出，39歲的劉姓男子昨晚和友人前往位於左營區的一家熱炒店消費，今晨0時30分許，劉男和友人覺得鄰桌29歲的林姓男子、32歲的張姓男子和27歲的胡姓男子說話太大聲，出言告誡，引發林男等人的不滿。

劉、林兩派人馬因酒喝多了，互看不順眼，當場在店內互嗆「看三小」，劉男隨手拿起桌上的酒瓶朝林男狠砸，造成林男當場頭破血濺現場，林男的張姓和胡姓友人及其他友人見林男受傷，二話不說和劉男等人打了起來，部分在場的人馬則在現場拉扯勸架，店家見發生鬥毆事件，隨即報警。