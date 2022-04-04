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惡犬狂咬害一家四人傷 被害人怒嗆：絕不原諒

聯合報 / 記者劉星君魏斌／屏東即時報導

一家人清明連假團圓，卻換來分住兩家醫院下場！屏東縣崁頂鄉昨發生惡犬攻擊意外，造成一家4人受傷，傷勢最嚴重的2歲女童中午已緊急轉送高雄長庚醫院救治。記者今午循線找到被害人，當時抱著女童的林姓女子一見到生人靠近渾身打顫，腳步踉蹌不斷後退，記者才開口提問，林女剎時淚崩，家人形容：「她嚇壞了才去收驚回來！」對惡犬傷人，「絕對無法原諒，一定告到底告到死。」

這起意外發生於3日下午4點多，在澎湖任教的林女返台休假，嫁到高雄的姐姐也帶著6歲兒子、2歲女兒回到崁頂老家。近傍晚時，林女抱著外甥女，牽著外甥外出散步，沒想到，離家不到百公尺，才轉個彎就發生驚悚奇襲意外。

「牠就撲到我身上，咬著妹妹不放……」林女哽咽說沒幾句，就因想起意外過程情緒激動無法述說。家人說，男童看到阿姨、妹妹被咬，馬上衝回家求救，鄰居聽到呼喊聲也全部衝到現場。

林女父親趕到時發現牠還咬著孫女，女兒發了狂似的不斷以右拳反擊，但咬人狗反倒越咬越緊，林女拼命閃躲想保護外甥女，最後一個踉蹌摔進深近1公尺的荒廢田地，一千多度的近視眼鏡當場噴飛，趕往救助的鄰居趁亂靠近勒住惡犬的脖子，才終於讓牠稍微鬆開。

「我爸還有大姐兩個人，馬上把手往狗的嘴巴送，才讓二姐外甥女脫身！」林女弟弟說，全家連假團圓，沒想到最後卻搞到4個人受傷，「外甥女全身有43處咬痕，昨天很冷穿的很厚，但衣服都被咬穿了，這麼小的小孩，才剛學會走路，我們真的很擔心影響到她的一生，萬一連走路都有問題怎麼辦！」

他強調，家人都愛狗，家裡還養著一隻柴犬，二姐更是標準的愛護動物人士，但經過這次意外，家人已決定忍痛把柴犬送走。

林女受訪時不斷發抖，講沒幾句話就泣不成聲，她坦言，「真的很自責…」但其實當時她是幾乎用盡全身氣力保護外甥女，右手因不斷反擊惡犬，瘀青發腫。林母說，「無法原諒這種主人，一輩子都無法原諒！一定會告到死告到底，討回公道。」

記者另循線前往咬人犬隻飼主陳男住處，但他關上鐵門，還把狗牽進家裡，隨後快閃進入房間，不願受訪說明。

發動奇襲攻擊路人的犬隻，雙眼似散發凶狠氣息，令人不寒而慄。記者魏斌／翻攝
發動奇襲攻擊路人的犬隻，雙眼似散發凶狠氣息，令人不寒而慄。記者魏斌／翻攝
陳姓飼主一見到記者來訪，馬上拉上鐵門，牽狗進屋。記者魏斌／攝影
陳姓飼主一見到記者來訪，馬上拉上鐵門，牽狗進屋。記者魏斌／攝影

林女家人養了2年多的柴犬，因意外攻擊事件造成的心理陰影暫無法克服，家人決定忍痛送養。記者魏斌／攝影
林女家人養了2年多的柴犬，因意外攻擊事件造成的心理陰影暫無法克服，家人決定忍痛送養。記者魏斌／攝影

林女為了保護外甥女，以右擊不斷反擊，希望惡犬牙關能鬆開，她的右手也因此瘀青發腫。記者魏斌／攝影
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連假 柴犬 屏東

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