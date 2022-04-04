北巿頂加套房起火中風翁燒死 失智妻竟稱「他放的」

台北市松山區南京東路五度一處公寓頂加套房今天清晨4時許發生火警，逃出火場的72歲羅姓老婦在現場稱「火他放的！」消防員在房內發現羅婦的丈夫81歲汪姓中風老翁，全身焦黑明顯死亡。全案將報請檢察官相驗，起火原因由消防局火調科調查，將釐清是否有人為縱火。

4月4日清晨4時許，南京東路五段250巷內一間6樓公寓，在7樓的頂樓加蓋套房發火警，北市消防派出人車馳援，現場疏散整棟公寓住戶約55人，起火的頂加，共有4戶套房，火勢從邊間延燒到隔壁套房。

據悉，邊間的套房住著汪翁、羅婦2名老夫妻，汪翁因生病中風長期行動不便，羅婦扛起照顧丈夫的責任。今清晨起火燃燒，火勢延燒到隔壁套房，羅婦見火逃命，但久病中風的汪翁，因行動不便，沒有辦法獨自離床逃難，活活被燒死全身焦黑明顯死亡。

鄰居初步稱，疑似有夫妻的爭吵聲，上樓看見火舌竄出門窗，羅婦站在門口稱「火是他放的」。警方稍早也指出，言談中發現羅婦疑似有失智症狀，其兒子稱汪翁在中風後沒有抽菸習慣，目前針對羅婦製作關係人筆錄，也通知其兒子處理後事。