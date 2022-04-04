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桃園老婦跌落2米水溝無力爬起 老翁攔路2警跳溝救援

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市老婦人跌落水溝無力爬起危急，2警協助救援挽救一命。記者曾增勳／翻攝
桃園市老婦人跌落水溝無力爬起危急，2警協助救援挽救一命。記者曾增勳／翻攝
桃園市78歲出現失智的范姓老婦人昨天下午自行出外，行動不便的丈夫拄著枴杖追趕，老婦人走到龍潭區龍源路附近菜園旁水溝，不慎跌落2公尺溝中，警方今天表示，老婦人丈夫揮手求救，巡邏警員發現跳下溝中緊急救出老婦人。

龍潭分局高平所巡佐蕭漢祥、警員吳國棟2人昨天下午巡鑼勤務，在龍潭區龍源路旁，看見一名老人拄著拐杖神色緊急揮手求救，2警緊急停車，老人告知他妻子跌落水溝危急，希望警察趕緊救人。

2員警據報跑到范姓老婦人跌落水溝處，發現老婦人臉面朝下趴在泥濘水溝十分危急，2人立即跳下水溝中，將老婦人扶起，清洗她的臉部和身上泥巴，並通知消防救護人員到場協助送醫治療，幸無大礙。

范姓老婦人丈夫表示，他妻子年紀大、失智情形，常會趁外籍看護不注意，自行走出家門往菜園方向走，這次不慎滑落水溝中，他自己行動不便、無力將妻子拉起，才會走到路旁求助，幸好遇到警察，順利將妻子救起，十分感謝。

蕭漢祥、吳國棟表示，范姓老婦人跌落水溝中，身體虛弱、多處挫傷，扶起時仍驚魂未定、口中喃喃自語，一方面安撫情緒，並到巡邏車取礦泉水給老婦人補充水分，護送到醫院治療，幸好只是皮外傷，沒有大礙，隨後聯絡家屬到場進行後續照護，也提醒家有年長或失智者家屬，時時注意老人動態以免發生危險。

桃園市老婦人跌落水溝無力爬起危急，2警協助救援挽救一命。記者曾增勳／翻攝
桃園市老婦人跌落水溝無力爬起危急，2警協助救援挽救一命。記者曾增勳／翻攝

失智 警察 外籍看護

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