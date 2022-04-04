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米克斯長得像比特犬 屏東2歲女童遭狂咬 農業處要查

聯合報 / 記者劉星君魏斌／屏東即時報導

昨天下午四點多，屏東縣林女帶著2歲姪女與4歲的侄子外出散步，突然附近鄰居家中的狗衝出屋外攻擊女童，4歲男童趕緊去叫阿公，阿公獲悉後趕到現場，附近鄰居獲報後也一起出動將狗與女童拉開，女童全身有40多處咬傷，送往東港安泰醫院救治中。

屏東縣府農業處指出，接獲通報後，初步了解闖禍的狗狗有登記晶片，晶片登記是混種犬隻。由於闖禍的狗狗外型貌似比特犬，農業處已與飼主聯繫，將到場會勘。

消防局昨下午4點多接獲報案，在崁頂鄉鹽館路附近有人遭狗咬傷，趕緊派救護車趕抵現場，抵達現場時，女童的阿公抱女童等待救護車，女童滿臉是血、手腳有多處撕裂傷。

女童阿公為救女童，手也遭狗咬傷。救護人員發現一名婦女躺在田裡，因驚嚇過度，肢體無力行走躺在田裡，隨即將三人送往東港安泰醫院救治。

醫院指出，女童遭狗咬傷，傷勢集中在四肢，大腿、腋下等，大腿傷勢最嚴重，傷口約有2公分Ｘ3公分大小，生命意識清楚，無生命危險。

飼主陳男稱，平日有用鐵鍊將狗栓在鐵窗旁，沒有掙脫紀錄，不知道為什麼會掙脫。

闖禍的犬隻，飼主說，狗狗是從小撿來，是米克斯混種。是否為比特犬，農業處已接到通報，6日到場會勘。記者劉星君／翻攝
闖禍的犬隻，飼主說，狗狗是從小撿來，是米克斯混種。是否為比特犬，農業處已接到通報，6日到場會勘。記者劉星君／翻攝
2歲女童遭狗咬傷，阿公抱著受傷的女童。記者劉星君／翻攝
2歲女童遭狗咬傷，阿公抱著受傷的女童。記者劉星君／翻攝
救護抵達現場後，家人抱著女童。記者劉星君／翻攝
救護抵達現場後，家人抱著女童。記者劉星君／翻攝

屏東縣 東港 救護車

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