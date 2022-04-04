米克斯長得像比特犬 屏東2歲女童遭狂咬 農業處要查
昨天下午四點多，屏東縣林女帶著2歲姪女與4歲的侄子外出散步，突然附近鄰居家中的狗衝出屋外攻擊女童，4歲男童趕緊去叫阿公，阿公獲悉後趕到現場，附近鄰居獲報後也一起出動將狗與女童拉開，女童全身有40多處咬傷，送往東港安泰醫院救治中。
屏東縣府農業處指出，接獲通報後，初步了解闖禍的狗狗有登記晶片，晶片登記是混種犬隻。由於闖禍的狗狗外型貌似比特犬，農業處已與飼主聯繫，將到場會勘。
消防局昨下午4點多接獲報案，在崁頂鄉鹽館路附近有人遭狗咬傷，趕緊派救護車趕抵現場，抵達現場時，女童的阿公抱女童等待救護車，女童滿臉是血、手腳有多處撕裂傷。
女童阿公為救女童，手也遭狗咬傷。救護人員發現一名婦女躺在田裡，因驚嚇過度，肢體無力行走躺在田裡，隨即將三人送往東港安泰醫院救治。
醫院指出，女童遭狗咬傷，傷勢集中在四肢，大腿、腋下等，大腿傷勢最嚴重，傷口約有2公分Ｘ3公分大小，生命意識清楚，無生命危險。
飼主陳男稱，平日有用鐵鍊將狗栓在鐵窗旁，沒有掙脫紀錄，不知道為什麼會掙脫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言