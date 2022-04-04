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高市將優先補助30年老屋裝住警器 消防曝推廣不易

聯合報 / 記者張議晨林巧璉／高雄即時報導

高雄城中城大火後讓住宅安全更受重視，市議員陳致中指，近年火災主因常是老屋內部線路老舊釀災，高雄市有53萬戶超過30年房屋，潛藏火警危機。高雄市住警器目前設置率約68%，111年住警器預算為250萬元。30年以上老舊住宅仍屬第二優先補助對象，陳致中要求將條件放寬，從第二提升到第一優先，消防局代理局長王志平說，老舊住宅確實有潛在風險，承諾從今年起將30年老屋調整至第一優先裝設資格。

不過，住警器雖可救人，但消防推廣也是很辛苦，消防透露，住警器入門款約數百元，民眾認為用到機會少，想到要花錢或是怕麻煩，需要換電池等，大大影響裝設動機。舉例來說，高雄目前針對5樓以下透天厝、公寓、平房，每戶都能補助一顆，但申請人仍少，只能在每次火警現場，即時宣導，增加民眾裝設動機。

上月25日凌晨3時許，仁武區名湖街1棟民宅發生火警，警消到場後屋主等4人已在頂樓待救，順利脫困，無人員傷亡，後來消防了解後，原來是住警器發揮功效，感測到濃煙後叫醒屋主一家，據了解，該住戶「自費」在住家2至4樓裝設住警器，逃生成功後也感謝住警器發揮功效，順利讓他們逃生。

資深消防員說，住警器要發揮功效，至少要裝設數顆，雖然所費不貲，但它至少可爭取幾分鐘的應變時機，像仁武區這一案例，就是發揮功效的成功案例。

高雄市住警器設置率自59.2%提升至68.3%，共提升9.1％，截至去年9月底，整體火災警報器安裝率（含火災自動警報系統）達84.78%。市府從去年推動「偵煙宅，雄安心」住警器推廣計畫，提升高風險弱勢族群裝置率，去年底針對低收入戶、獨居長者完成裝設率100%。

高雄市消防局表示，逐年增編住警器預算，109年預算編列100萬元，獲民間捐贈8600顆。110年預算編列150萬元，獲捐贈3萬983顆。111年預算增至250萬元。

3月25日凌晨3時許，仁武區名湖街1棟民宅發生火警，民眾因住警器提醒提早逃生、獲救。記者張議晨／翻攝
3月25日凌晨3時許，仁武區名湖街1棟民宅發生火警，民眾因住警器提醒提早逃生、獲救。記者張議晨／翻攝
高市消防員利用救災後的時間推廣防災觀念和住警器效用。記者張議晨／翻攝
高市消防員利用救災後的時間推廣防災觀念和住警器效用。記者張議晨／翻攝

高雄市 火災

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