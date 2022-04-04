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清明連假第3天 國道1號中部路段10車禍

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

今年兒童節，清明連假的倒數第二天，國道一號三義交流道到西螺交流道中午之前發生10起車禍，都無人傷亡，僅在排除追撞和擦撞的車禍時稍有回堵，國道警方預測北返工作崗位的車潮出現在下午3點過後到10點，建議用路人避開易壅塞時段。

今天中午之前，國三接國一的和美南下路段11點發生火燒車意外，造成彰化系統大塞車，車行速度下降到20至40公里，大約1小時排除；上午零星追撞和擦撞的事故都無大礙，但都造成彰化交流道到埔鹽系統的南下路段、北斗到員林交流道的北上路段一度車行時速60至80公里，都在30分鐘到1小時內排除。

國一彰化路段上午還發生小插曲，一輛電動機車騎上國道南下路肩，上午11點27分被發現時已在埔鹽匝道，警方據報要趕往處理，這輛機車11點34分騎下員林交流道，沒被警方攔查。

今天至明天的每日7至24點，封閉國道1號埔鹽系統北向入口匝道，今天至4月5日的每天0至5點國道全線暫停收費，收費時段通行費率打75折，今天下午1點過後，北斗到員林的北上路段開始壅塞，國道第三公路警察大隊因此提醒，今天下午的北返車潮可能出現在下午3點到10點，易壅塞路段分別是西螺至彰化、台中至三義的北上路段，后里至大雅的南下路段，建議民眾可提前或延後上國道。

今天國一北上路段的車流量明顯多於南下。記者簡慧珍／攝影
今天國一北上路段的車流量明顯多於南下。記者簡慧珍／攝影

國道 車禍

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