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桃園失智婦廟前徘徊2天 鄰里LINE群組熱心協尋建功
桃園市觀音區一名失智婦人在廟口徘徊2天，警方今天凌晨獲報並找到人，但既問不出姓名、也沒有證件可查，這時員警靈機一動，將資訊發布在警民合作LINE群組，經里民熱心協尋很快就確認身分，將老婦平安送回家，也讓心急如焚的家屬放下心中大石。
大園警分局指出，觀音分駐所警員高世育、林田洋今天凌晨執行巡邏勤務，獲報在觀音區保生宮廣場前有1名失智老婦已徘徊2天，立即趕赴現場處理。
員警到達現場後，發現老婦呆坐在保生宮前，立刻上前關懷詢問，但她無法明確表達身分，身上也沒帶證件；這時高世育靈機一動，想到派出所為加強維護治安交通，平時就與里鄰長、守望相助隊等民力建立社區友善通報網LINE群組，便將資訊上傳供人指認。
群組內民眾非常熱心，積極協助尋訪，很快就有人確認老婦是住在觀音區保生里、不久前失去蹤影的56歲許姓老婦人；員警隨即將許婦平安送回家中。
許婦弟弟見到姊姊平安歸來，頻頻向警方道謝，他表示，姊姊患有中度智能障礙，2天前獨自外出散步後便不知去向，全家人都心急如焚，到各種可能處所均無所獲，非常感謝警方及鄰里熱心協助。
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