桃園失智婦廟前徘徊2天 鄰里LINE群組熱心協尋建功

桃園市觀音區一名失智婦人在廟口徘徊2天，警方今天凌晨獲報並找到人，但既問不出姓名、也沒有證件可查，這時員警靈機一動，將資訊發布在警民合作LINE群組，經里民熱心協尋很快就確認身分，將老婦平安送回家，也讓心急如焚的家屬放下心中大石。

大園警分局指出，觀音分駐所警員高世育、林田洋今天凌晨執行巡邏勤務，獲報在觀音區保生宮廣場前有1名失智老婦已徘徊2天，立即趕赴現場處理。

員警到達現場後，發現老婦呆坐在保生宮前，立刻上前關懷詢問，但她無法明確表達身分，身上也沒帶證件；這時高世育靈機一動，想到派出所為加強維護治安交通，平時就與里鄰長、守望相助隊等民力建立社區友善通報網LINE群組，便將資訊上傳供人指認。

群組內民眾非常熱心，積極協助尋訪，很快就有人確認老婦是住在觀音區保生里、不久前失去蹤影的56歲許姓老婦人；員警隨即將許婦平安送回家中。