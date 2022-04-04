詐團稱綁架兒子要2萬遊戲點數當贖金 婦巧遇捷警阻被騙

1名80歲婦人近期接獲不明來電稱兒子被綁架，要求2萬元遊戲點數當贖金，該老婦焦急心慌不疑有詐，急忙衝去超商購買遊戲點數，同時在該超商購餐的北市警察局捷運警察第二分隊警員直覺有異欲給予協助，起初老婦戒心極重，在警員不斷勸說下，加上成功聯繫到兒子，才恍然大悟是場騙局。

捷警第二分隊分隊長王碧泉說，第二分隊警員黃勇傑、林志賢於3月15日中午前往捷運小碧潭站旁的超商購餐，看見一名年約80歲的張姓婦人獨自向店員購買2萬元遊戲點數，警員直覺有異便上前詢問購買點數用途，但老婦卻支吾其詞，邊操作手機邊搪塞警方沒事。

員警見老婦既不像遊戲玩家、又一副心事重重，當下不斷詢問婦人究竟發生何事，並分析告知這是電話詐騙一貫手法。婦人起初不理會警方，經員警耐心勸導，同時協同轄區警方聯繫上婦人女兒，經其女兒一同勸說下，婦人才吐露是接到不明來電聲稱已綁架兒子，要求2萬元遊戲點數當贖金。

過程中婦人已將一筆1萬元點數的序號經由手機交出，另一筆1萬元點數經捷警極家人及時攔阻成功，婦人表示，對方要求不得報警，她才會對警方排斥及戒心，警方聽聞後隨即聯繫其子，得知平安無事後，婦人才恍然大悟並放下心中大石。