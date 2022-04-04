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搶過馬路釀傷亡居首 北市去年78起兒童道路事故

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導

根據統計，兒童死傷原因第1名為車禍，其中6成都是為了「過馬路」，北市去年就發生78件兒童行人在道路交通事故，北市警察局呼籲，家中有未成年幼兒童者，外出時家長應教育、培養相關交通安全知識及避開危險能力，並掌握3大注意事項，避免發生交通意外，

台北市12歲以下兒童行人在道路的交通事故概況，依照交通部統計，2019年發生99件、受傷96人；2020年發生88件、受傷84人；2021年發生78件、受傷77人，占整體12歲以下兒童所有交通事故比例的18％。

依據道路交通安全規則第139條規定，父母或監護人不得疏縱未滿14歲之人，擅自穿越車道，或於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉戲或坐、臥、蹲、立，阻礙交通。

警察局交通大隊呼籲，家中育有未成年的幼兒童者，外出時，家長可善用道路環境，藉以機會教育小朋友，培養相關挑翁安全知識及避開危險的能力。

交大表示，兒童的用路行為，往往來自模仿身邊大人的走路習慣，所以家長們應以身作則，另也需注意3大事項，包含第一，不可在馬路對面喊孩子，避免小孩突然衝過車道，與行進中車輛發生碰撞。

第二，一起過馬路時應牽著孩子手腕，走在孩子與車輛之間，讓孩子遠離車輛；第三，正確過馬路，步驟1，紅燈在路口等待穿越時，應在轉角處退後3停等或等轉彎車通過後再行穿越。

步驟2，綠燈後，先左看右看查看，確認無來車，舉手並走行穿線（斑馬線）；步驟3，穿越過程應隨時注意有無同為綠燈的左轉、右轉彎車。交大表示，掌握上述3事項，才能盡量避免發生交通意外。

兒童死傷原因第1名為車禍，其中6成都是為了「過馬路」。圖／北市交大提供
兒童死傷原因第1名為車禍，其中6成都是為了「過馬路」。圖／北市交大提供

北市 車禍

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