Gogoro電動機車起火燒成空殼 台中車主哭哭：剛買2個月

台中市西屯區福林路民宅今天上午傳出火警，放在一樓的電動機車起火燃燒。圖／讀者提供 台中市消防局在今天上午10時許獲報，西屯區福林路有機車起火案件，消防隊到場後，火勢在數分鐘內撲滅，但起火的電動機車已燒成空殼，幸好火警未造成人員傷亡，據車主透露，該輛電動機車是Gogoro，才買2個月而已。

台中市消防局在今天上午10時許獲報，西屯區福林路民宅有機車火警，消防局派遣協和消防分隊等多個分隊到場，發現現場是民宅的一樓停放的一輛電動機車起火，經出水後在數分鐘內撲滅火勢，不過電動機車已燒成空殼，另外也燒到機車旁的一些堆放雜物。