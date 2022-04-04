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Gogoro電動機車起火燒成空殼 台中車主哭哭：剛買2個月
台中市消防局在今天上午10時許獲報，西屯區福林路有機車起火案件，消防隊到場後，火勢在數分鐘內撲滅，但起火的電動機車已燒成空殼，幸好火警未造成人員傷亡，據車主透露，該輛電動機車是Gogoro，才買2個月而已。
台中市消防局在今天上午10時許獲報，西屯區福林路民宅有機車火警，消防局派遣協和消防分隊等多個分隊到場，發現現場是民宅的一樓停放的一輛電動機車起火，經出水後在數分鐘內撲滅火勢，不過電動機車已燒成空殼，另外也燒到機車旁的一些堆放雜物。
消防人員指出，這起火災，燃燒面積約1平方公尺，詳細的起火原因，有待火調科後續調查釐清，幸好無人因這起火災受傷。年約30多歲的王姓男子透露，該輛電動機車是Gogoro，才買約2個多月，不知道為何會起火。
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