快訊

未畢業就拿500萬獎金 學霸培育從出生開始

王喜為無禮黑白照致歉「莊天祥」網傻眼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Gogoro電動機車起火燒成空殼 台中車主哭哭：剛買2個月

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區福林路民宅今天上午傳出火警，放在一樓的電動機車起火燃燒。圖／讀者提供
台中市西屯區福林路民宅今天上午傳出火警，放在一樓的電動機車起火燃燒。圖／讀者提供
台中市消防局在今天上午10時許獲報，西屯區福林路有機車起火案件，消防隊到場後，火勢在數分鐘內撲滅，但起火的電動機車已燒成空殼，幸好火警未造成人員傷亡，據車主透露，該輛電動機車是Gogoro，才買2個月而已。

台中市消防局在今天上午10時許獲報，西屯區福林路民宅有機車火警，消防局派遣協和消防分隊等多個分隊到場，發現現場是民宅的一樓停放的一輛電動機車起火，經出水後在數分鐘內撲滅火勢，不過電動機車已燒成空殼，另外也燒到機車旁的一些堆放雜物。

消防人員指出，這起火災，燃燒面積約1平方公尺，詳細的起火原因，有待火調科後續調查釐清，幸好無人因這起火災受傷。年約30多歲的王姓男子透露，該輛電動機車是Gogoro，才買約2個多月，不知道為何會起火。

台中市西屯區福林路民宅今天上午傳出火警，放在一樓的電動機車起火燃燒。圖／讀者提供
台中市西屯區福林路民宅今天上午傳出火警，放在一樓的電動機車起火燃燒。圖／讀者提供

火燒車 Gogoro 電動機車

延伸閱讀

股東都同意了！Gogoro將於4/4與Poema Global合併、於美掛牌上市

金額目前全台最高！台中市宣布汰購電動機車補助超過2萬元

相關新聞

車身竟成「ㄇ」字型！台9線自撞護欄 駕駛骨折送醫

台9線289.5公里處，今天發生1起車禍事故，1名24歲林姓男子疑似轉彎不慎，駕車自撞路旁水泥護欄，除了整輛車卡在護欄上...

國道彰化系統交流道火燒車回堵1公里 駕駛幸及時逃出

國道1號與國道3號交接的彰化系統交流道，今天上午11時許，有1輛轎車疑因車頭起火，駕駛人及時逃出車外，但大火瞬間將車吞噬...

屏東家犬掙脫狗鏈狂咬路人 2歲女童滿臉血全身40多處傷

屏東縣昨下午4點多，年約兩歲的謝姓女童與姑姑外出散步，突然遭狗衝出屋外攻擊女童，女童阿公獲悉後，上前將闖禍犬隻與女童分開...

超萌柯基「阿肥」走失 警界「全智賢」一招找到主人

高雄市一隻名為「阿肥」的柯基犬日前被女主人帶到公園散步，卻興奮掙脫繩索走失，被路人發現報警找主人。女警連盈智獲報有迷狗，...

銅鑼隧道內男遭列車輾斃 山線鐵路交通受影響2個多小時

台灣鐵路局2011次區間快車今天上午7點15分在山線鐵路苗栗縣銅鑼隧道南口附近，突然一名男子從隧道避車洞衝出趴在鐵軌，列...

高雄楠梓交流道3車連環撞 最末1輛車燒成火球

高雄楠梓交流道昨晚發生一起3車追撞事故，最末端追撞的車輛不明原因起火，因火勢迅速蔓延，駕駛見狀隨時逃離，向消防求援，大火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。