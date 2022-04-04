11歲女童與母吵架離家2天 附近工廠「傳異音」尋獲

桃園市龜山區一名11歲女童兩天前與母親吵架，賭氣離家失聯，警消人員根據監視畫面發現她走向湖山街山區道路，連兩天搜索山坡地都未果，直到昨天上午一家木工廠報案稱有怪聲，才終於在木材堆發現她，2天未進食且衣著單薄，但意識清楚；母親趕到現場痛哭失聲，陪同女兒送醫檢查。

龜山警分局指出，阮姓婦女與11歲女兒1日發生口角，女兒離家失聯，阮因擔心女兒安危因而報警求助；據轄區龜山派出所調查，小女孩沒有帶手機，經調閱沿線監視器後研判她走向湖山街山區道路，便派員前往周邊搜尋，也通報消防隊協助搜山，接連兩天遍尋周邊山坡地，仍未發現女童蹤跡。

正當警消人員擔憂之際，附近一家木工廠老闆昨天上午7時報案稱廠內傳出怪聲音，員警便前往找尋，果然在木材堆放的角落暗處發現一個蜷縮身影，正是走失女童，雖然她意識清楚，但因身穿輕薄洋裝且2天未進食，有體虛、失溫狀況，幸無大礙；員警見狀也貼心為她披上外套保暖。