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失蹤數十年「死了2次」 台南警助確認身分死者得安息

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南永康派出所警員林忠毅到彰化，協助死者大兒子確認身分。記者周宗禎／翻攝
台南永康派出所警員林忠毅到彰化，協助死者大兒子確認身分。記者周宗禎／翻攝
台南永康警分局今天表揚永康派出所警員林忠毅、防治組巡佐陳育文，兩人接獲奇美醫院請求協助辨識一名男性死者身分，除確認出死者身分，還「不辭千里」，北上彰化聯繫家屬處理後續喪葬事宜，讓往者得以安息落葉歸根。

永康分局表示，死者3月中旬昏迷入奇美醫院急診治療搶救，轉加護病房後過世，因身上都沒有攜帶任何足以辨識身分證件，院方透過特徵找到疑似相符王姓男子就醫紀錄，嘗試通知該身分家屬。

家屬向院方表示確實有這個家人，但已因失蹤多年遭法院宣告死亡，若無法更進一步相符資訊，並無意願南下處理，奇美醫院轉而行文永康分局請求協助確認死者身分。

警員林忠毅表示，這起案件起初訊息不多，僅有手上一紙奇美醫院公文及無法完全確認的片段資訊，頓時陷入膠著，後經訪查找到同居人，但同居人表示無法為死者確認身分，只知道他生前是「做土水」（建築業）工作，再詢問王男家屬也表示印象失蹤前是從事土水工作，這兩者相符才讓案情突破，經指紋鑑定辨識確認死者是王男。

他說，為避免讓王男家屬南北奔波，同時掌握整體案件時效與完整性，配合家屬方便時段，帶著所有資料專程北上彰化，在就近派出所完成相關確認法定程序。陳育文則與院方社工將案情過程報告檢察官聲請司法相驗。

永康分局長甘炎民表示，感謝陳育文、林忠毅「層層突破案件瓶頸，甚至不辭千里北上彰化提供家屬最便利的服務，指引亡者落葉歸根，讓亡者得以安息，鍥而不捨精神足以成為所有警察同仁典範，十足展現警察專業與服務熱忱」。

台南永康派出所警員林忠毅到彰化，協助死者大兒子確認身分。記者周宗禎／翻攝
台南永康派出所警員林忠毅到彰化，協助死者大兒子確認身分。記者周宗禎／翻攝
台南永康派出所警員林忠毅到彰化，協助死者大兒子確認身分。記者周宗禎／翻攝
台南永康派出所警員林忠毅到彰化，協助死者大兒子確認身分。記者周宗禎／翻攝

奇美醫院 警察

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