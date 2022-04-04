清明掃墓加連假 高市警動員1700人次疏導
清明節掃墓高雄市政府在鳳山拷潭公墓、燕巢深水山公墓、大樹第一納骨塔等3處主要公墓、納骨塔，及各區中小型墓園區，規畫交通管制計畫及掃墓接駁專車路線，警方提醒民眾掃墓可搭乘接駁車，減少塞車時間，針對連假車流，預計投入1711人次加強交通疏導。
警方表示，根據過往經驗，預估清明當天上午9點至下午1點、下午3點至下午7點為易壅塞時段，當天國道1號中正路、建國路、九如路交流道、國道10號大中路段、仁武、燕巢交流道及台88線道鳳頂、大寮、大發交流道等易壅塞路口增派警力提早到崗投入疏導。
警方表示，當天高速公路入口匝道會啟動儀控管制，由高公局機動調整匝道儀控時制，控燈引導平面道路車流輪放匯入國道，以減少駕駛人等候時間。
因公墓區道路狹小，今年掃墓市府在各大墓區規畫接駁路線，警方也建議掃墓民眾可選擇接駁車搭乘，掃完墓後若要行駛國道，則儘量分流避開易壅塞時段，高市警局在全市重要203處路口，共計動員警民力1711人次加強交通疏導，想瞭解即時交通狀況，請收聽警察廣播電臺(FM93.1)，高市警局已規劃專人連線提供相關路況訊息，
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言