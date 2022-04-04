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清明掃墓加連假 高市警動員1700人次疏導

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導
清明掃墓加連假，高市警預計動員1700人次疏導。圖/警方提供
清明掃墓加連假，高市警預計動員1700人次疏導。圖/警方提供

清明節掃墓高雄市政府在鳳山拷潭公墓、燕巢深水山公墓、大樹第一納骨塔等3處主要公墓、納骨塔，及各區中小型墓園區，規畫交通管制計畫及掃墓接駁專車路線，警方提醒民眾掃墓可搭乘接駁車，減少塞車時間，針對連假車流，預計投入1711人次加強交通疏導。

警方表示，根據過往經驗，預估清明當天上午9點至下午1點、下午3點至下午7點為易壅塞時段，當天國道1號中正路、建國路、九如路交流道、國道10號大中路段、仁武、燕巢交流道及台88線道鳳頂、大寮、大發交流道等易壅塞路口增派警力提早到崗投入疏導。

警方表示，當天高速公路入口匝道會啟動儀控管制，由高公局機動調整匝道儀控時制，控燈引導平面道路車流輪放匯入國道，以減少駕駛人等候時間。

因公墓區道路狹小，今年掃墓市府在各大墓區規畫接駁路線，警方也建議掃墓民眾可選擇接駁車搭乘，掃完墓後若要行駛國道，則儘量分流避開易壅塞時段，高市警局在全市重要203處路口，共計動員警民力1711人次加強交通疏導，想瞭解即時交通狀況，請收聽警察廣播電臺(FM93.1)，高市警局已規劃專人連線提供相關路況訊息，

國道 警察 塞車

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