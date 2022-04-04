淡水阿嬤在家打龜殼花慘被咬 警車開道送醫即刻救援
新北市淡水頂田寮山區1名84歲盧姓阿嬤，日前在家中廚房被毒蛇咬傷求助鄰居，因擔心救護車遇上塞車延誤就醫，就近通報淡水警分局興仁派出所，最後由巡邏車開道引導送醫，阿嬤事後特地到派出所致謝。
阿嬤是在上個月25日晚間7時，於家中廚房發現1條龜殼花毒蛇，當時家中晚輩都外出，她只好自己拿棍子去處理，試著把蛇挑起再扔到室外，不料毒蛇受到驚嚇反身攻擊，咬中阿嬤右手大拇指。
傷口迅速發紅、腫脹，阿嬤漸感頭暈目眩，連忙向隔壁住戶求助，鄰居也被她的傷勢嚇一大跳，立刻打119求救，卻又擔心周五晚上交通壅塞，救護車從市區趕至山區再折返市區醫院，恐怕延誤就醫。
鄰居於是再向興仁派出所求助，警員陳韋達馬上開巡邏車到阿嬤家，她的晚輩也接到電話趕回，於是由警車鳴笛開道引導家屬的車，迅速將阿嬤送抵淡水馬偕醫院，及時獲得治療。
阿嬤休養2周復原情況良好，與家屬帶著飲料到派出所慰問，親自向員警致謝。淡水警分局表示，警察為民服務責無旁貸，但遇上急難救護，警車畢竟沒有急救設備，還是要優先向119報案，從線上獲得正確救援指引，才能得到更妥善幫助。
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