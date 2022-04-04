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台東遇怪阿伯追問5歲女兒「要不要去廁所」 母貼文警告

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

某女子清明假期帶女兒到台東旅遊，雖然玩得開心，但在鹿野梅花鹿公園遇到「陌生阿伯」，疑追逐讀幼兒園中班的女兒問「要不要去廁所亅，家長憂心在臉書地方社團「台東大小事」貼文提醒，引發網友憤怒、憂慮，轄區派出所主動回應，將加強巡邏並申請裝監視器

關山分局瑞源派出所表示，對於民眾反應一定會積極處理，該處是新成立遊憇區，派出所除派員加強巡邏，也會申請加裝監視器；鹿野鄉公所秘書許文德說，會請工作人員注意，也會和關山分局協商在適當位置裝設監視器。

女子表示，假期帶孩子到台東旅遊，到某處看梅花鹿、家長射箭玩得非常愉快，但過程中看到兩個阿伯，其中1個疑似要抓女兒、但沒追到，詢問後女兒說「阿伯問要不要去廁所亅，阿伯之後看家長在才離開，讓她覺得很驚險，貼文提醒大家，帶孩子出門絕對不要讓孩子離開視線。

她說，當下沒有報警，因為不知道5歲女兒講話能不能成為證據，也因為應變不足、沒有找對方理論，才決定貼文提醒大家，感謝瑞源派出所長主動聯繫，認為這是偶發案件，會加強巡邏並申請裝監視器，讓遊客更安心，她也認為這次旅遊感受到台東的好，及當地員警用心。

女子貼文表示，清明連假台東旅遊，5歲女兒遇怪阿伯。記者卜敏正／翻攝
女子貼文表示，清明連假台東旅遊，5歲女兒遇怪阿伯。記者卜敏正／翻攝
鹿野梅花鹿公園環境佳，遊客可以近距離接觸梅花鹿。記者卜敏正／攝影
鹿野梅花鹿公園環境佳，遊客可以近距離接觸梅花鹿。記者卜敏正／攝影
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監視器 台東

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