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超萌柯基「阿肥」走失 警界「全智賢」一招找到主人

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一隻名為「阿肥」的柯基犬日前被女主人帶到公園散步，卻興奮掙脫繩索走失，被路人發現報警找主人。女警連盈智獲報有迷狗，將牠帶到動物醫院掃瞄晶片，因飼主未接電話，於是在寵物網路社團發文協尋，透過網友轉發，成功助阿肥和主人團圓。

三民二分局覺民路派出所警員連盈智和黃建彰，4月2日執行巡邏勤務，民眾報案指稱，有一隻小柯基犬在大昌二路一帶迷途，應該和主人走失，警方趕抵現場，見柯基犬非常乾淨，睜著大眼、表情超萌，還不斷對著有警界「全智賢」之稱的連盈智猛搖尾巴示好。

警方當下研判柯基犬應該是有人飼養，先將柯基犬帶往附近的動物醫院掃瞄晶片，但院方協助連續撥打飼主電話，對方都未接，警方於是將柯基犬帶回派出所，可愛的柯基犬在派出所待著，等候主人領回的空檔，瞬間成為派出所員警的開心果。

連盈智為了幫柯基犬找到主人，於是在臉書「狗狗走失協尋互助」社團發文協尋，結果愛狗人士響應轉發，結果方法奏效，柯基犬的吳姓女主人透過網路取得消息後，前往派出所認領愛犬「阿肥」。

吳姓女主人向警方表示，帶著「阿肥」去公園散步，但阿肥太興奮竟脫繩跑走，幸虧有警方協助，才讓她和阿肥順利團圓；吳女並直誇女警連盈智神似韓星全智賢，當下帶著阿肥樂得和警界全智賢合影留念。

今年27歲的連盈智，警專33期畢業，由於身高172公分，留著一頭長髮、身材高挑、長相甜美的連盈智，從警後，因外貌酷似韓星全智賢，因此有「警界全智賢」之稱，連盈智出身警察世家，父親和哥哥都是警察，連盈智在父兄影響下，也決定從警。

高雄市一隻超萌的柯基犬「阿肥」走失，有警界「全智賢」之稱的女警連盈智，在寵物臉書社團發文協尋主人，讓阿肥和女主人歡喜團圓。圖為女警連盈智生活照。記者石秀華／翻攝
高雄市一隻超萌的柯基犬「阿肥」走失，有警界「全智賢」之稱的女警連盈智，在寵物臉書社團發文協尋主人，讓阿肥和女主人歡喜團圓。圖為女警連盈智生活照。記者石秀華／翻攝
迷路的柯基犬被警方帶回派出所等候主人領回，由於柯基犬超萌，瞬間成為派出所員警的開心果。記者石秀華／翻攝
迷路的柯基犬被警方帶回派出所等候主人領回，由於柯基犬超萌，瞬間成為派出所員警的開心果。記者石秀華／翻攝
柯基犬「阿肥」走失，警界「全智賢」女警連盈智，在寵物臉書社團發文協尋主人後，讓阿肥和女主人團圓。記者石秀華／翻攝
柯基犬「阿肥」走失，警界「全智賢」女警連盈智，在寵物臉書社團發文協尋主人後，讓阿肥和女主人團圓。記者石秀華／翻攝
女警連盈智身高172公分，留著一頭長髮、身材高挑、長相甜美，因外貌酷似韓星全智賢，因此有「警界全智賢」之稱。記者石秀華／翻攝
女警連盈智身高172公分，留著一頭長髮、身材高挑、長相甜美，因外貌酷似韓星全智賢，因此有「警界全智賢」之稱。記者石秀華／翻攝

柯基 警察 動物醫院

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