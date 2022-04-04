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獨居老人在家中風 熱心里長驚覺對方久未出門報警救命

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市一名82歲獨居老翁久未出門，下寮里長許福順擔心安危報警，清水警分局梧棲分駐所員警會同他和鎖匠到場，開門發現老翁中風，躺在床上動彈不得，緊急送醫救回一命。

上月30日晚上，清水警分局梧棲分駐所員警接獲許福順電話報案，稱近日發現住在梧北路的王姓獨居老翁，自28日中午返家後便未再出門，擔心安危請警方協助。

清水警分局梧棲所副所長程士坤及警員紀曉雲獲報後立即前往現場，警方與里長先行查看住家附近監視器畫面，確定老翁返家後未再出門，擔心他安危，撥打對方家中電話均無人回應，敲門按鈴無人回應，警方只好通知鎖匠到場開鎖。

經員警進門查看後，發現老翁躺在家中床上，身體動彈不得，員警試著和他對話，老翁意識清楚，員警立即通知119救護人員到場，將老翁送往梧棲童綜合醫院就醫。

里長表示老翁平時獨居一人，無妻兒子女，警方透過警政系統查詢，找到老翁還有一位兄嫂可聯絡，主動通知其兄嫂前往關懷他身體狀況，兄嫂接獲電話後立即趕往醫院查看，感謝警方幫忙。

台中一名獨居老人在家中風無人知，當地里長發覺長者久未出門，直覺有異，報警救人。圖／警方提供
台中一名獨居老人在家中風無人知，當地里長發覺長者久未出門，直覺有異，報警救人。圖／警方提供
台中一名獨居老人在家中風無人知，當地里長發覺長者久未出門，直覺有異，報警救人。圖／警方提供
台中一名獨居老人在家中風無人知，當地里長發覺長者久未出門，直覺有異，報警救人。圖／警方提供

梧棲 獨居

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