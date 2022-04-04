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台中38歲男只說想認識她16歲女兒 她乾弟竟一拳打死他

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市38歲楊姓男子前天向徐姓婦人提及想認識徐的女兒，因徐婦女兒僅16歲，引起徐婦不滿，昨晚徐婦和林姓乾弟弟等人酒後找楊理論，要他道歉。徐婦先打了楊一巴掌，接著林也動手毆打楊，楊因此倒地，送醫後不治，警方上午依傷害致死罪嫌將徐婦和林姓男子移送法辦，另也報請檢察官驗屍查明死因。

亞大醫院表示，死者於3日晚間10時半由消防隊載往就醫，但到院前已經沒有呼吸心跳，身體則有多處擦傷，經急救40分鐘之後，仍宣告不治，根據在場陪同就醫親友表示，死者疑似遭到毆打致死。

據了解，徐婦昨晚9時57分和林姓男子（32歲）到大里區健東路楊家找楊理論，徐婦在楊家先打了楊一巴掌，接著要楊到外面講，兩方因此站在楊家門口談話，未料林動手毆打楊，楊因此倒地。從附近監視錄影可看到，林揮拳後，楊沒有什麼反抗即倒地，林還踹了幾腳，但後來才發揮楊已無反應。

楊父當時在場隨即打電話報案，警方後來趕到，將楊送醫，並把林姓男子等5人帶回訊問，林姓男子坦承動打手人，但對會因此把楊打死感到意外。

據指出，事實上單身的楊姓男子並不認識徐婦女兒，僅是口頭提及想認識徐婦女兒，即招來殺身之禍，並因此喪命，也令辦案人員感到意外。另據了解，林姓男子因有練拳，是否因此出手過重而使林致命，有待檢察官進一步相驗。

警方為此特別呼籲，希望民眾面對問題應理性溝通，勿因衝動惹出事端。

台中市38歲楊姓男子昨被毆致死。圖／民眾提供
台中市38歲楊姓男子昨被毆致死。圖／民眾提供
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台中市38歲楊姓男子昨被毆致死。圖／民眾提供

檢察官 單身

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