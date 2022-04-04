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屏東家犬掙脫狗鏈狂咬路人 2歲女童滿臉血全身40多處傷

聯合報 / 記者劉星君魏斌／屏東即時報導

闖禍的犬隻，飼主說，狗狗是從小撿來，是米克斯混種。是否為比特犬，農業處已接到通報，6日到場會勘。記者劉星君／翻攝
闖禍的犬隻，飼主說，狗狗是從小撿來，是米克斯混種。是否為比特犬，農業處已接到通報，6日到場會勘。記者劉星君／翻攝
屏東縣昨下午4點多，年約兩歲的謝姓女童與姑姑外出散步，突然遭狗衝出屋外攻擊女童，女童阿公獲悉後，上前將闖禍犬隻與女童分開，女童滿臉血，全身有40多處咬傷痕跡，送往東港安泰醫院救治；飼主陳男稱狗狗都有用鐵鍊栓在鐵窗，沒有掙脫紀錄。

屏東縣消防局昨下午4點多接獲報案，在崁頂鄉鹽館路附近有人遭狗咬傷，趕緊派救護車趕抵現場，抵達現場時，女童的阿公抱女童等待救護車，女童滿臉是血、手腳有多處撕裂傷。女童阿公為救女童，手也遭狗咬傷。救護人員發現一名婦女躺在田裡，因驚嚇過度，肢體無力行走躺在田裡，隨即將三人送往東港安泰醫院救治。

據了解，41歲林女帶著姪女約2歲謝姓女童，在崁頂鄉鹽館路附近散步，陳姓飼主飼養的狗狗突衝出屋外，攻擊女童，林女與犬隻拉扯，女童阿公68歲林男聽聞後趕緊上前拉扯，將狗狗與女童分開。

犬隻飼主陳姓男子稱，平常都有將狗用鐵鍊栓在鐵窗，未有掙脫紀錄，不知為何掙脫項圈與鐵鍊分離。他原在上廁所，聽到呼救聲隨即衝出協助將狗拉回。狗狗是從小撿來的，晶片登記是米克斯混種狗。

由於這隻闖禍狗狗外表與比特犬相似，是否為比特犬，縣府農業處已接獲通報，預計6日到場會勘。

救護抵達現場後，家人抱著女童。記者劉星君／翻攝
救護抵達現場後，家人抱著女童。記者劉星君／翻攝

狗狗 屏東縣

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