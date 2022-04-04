快訊

台灣護照一年遺失2萬本 黑市價格上看60萬！為何中國高官想為子女買護照？

基市第7所學校淪陷 建德國小學生居隔發病未匡列接觸者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

銅鑼隧道內男遭列車輾斃 山線鐵路交通受影響2個多小時

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

台灣鐵路局2011次區間快車今天上午7點15分在山線鐵路苗栗縣銅鑼隧道南口附近，突然一名男子從隧道避車洞衝出趴在鐵軌，列車司機員猝不及防，輾過男子的身體，屍塊散落百公尺，全案鐵路警察調查中。

事故發生在山線鐵路東正線，列車約有250名乘客，上午8點10分由台鐵2123次列車接駁繼續南下，山線鐵路苗栗、銅鑼間改以西正線雙向通行，影響10個班次，誤點10幾分鐘到1個小時，交通上午9點30分恢復正常。

警方初步調查，台鐵2011次列車從新竹開往彰化，上午7點15分剛從苗栗市南勢車站開出不久，進入銅鑼隧道，列車在隧道內轉彎，司機員發現有人從鄉道避車洞跳出來，趴在東線鐵軌，列車煞了數百公尺才停下來，屍塊散落鐵軌。

警方初步蒐證，死者年紀6、70歲男子，身上並沒有身分證明文件，全案進一步調查處理中。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

台灣鐵路局2011次區間快車今天上午7點15分在山線鐵路苗栗縣南勢隧道南口附近發生事故，鐵路警察在現場蒐證。圖／民眾提供
台灣鐵路局2011次區間快車今天上午7點15分在山線鐵路苗栗縣南勢隧道南口附近發生事故，鐵路警察在現場蒐證。圖／民眾提供
台灣鐵路局2011次區間快車今天上午7點15分在山線鐵路苗栗縣南勢隧道南口附近發生事故，鐵路警察在現場蒐證。圖／民眾提供
台灣鐵路局2011次區間快車今天上午7點15分在山線鐵路苗栗縣南勢隧道南口附近發生事故，鐵路警察在現場蒐證。圖／民眾提供
台灣鐵路局2011次區間快車今天上午7點15分在山線鐵路苗栗縣南勢隧道南口附近發生事故，鐵路警察在現場蒐證。圖／民眾提供
台灣鐵路局2011次區間快車今天上午7點15分在山線鐵路苗栗縣南勢隧道南口附近發生事故，鐵路警察在現場蒐證。圖／民眾提供

台鐵

延伸閱讀

台鐵苗栗南勢隧道內1死事故 恢復雙線行車、影響8列次1500旅客

台鐵中壢車站男子落軌失去生命跡象 人卡列車下雙向暫停

桃園更生人失業又患憂鬱 坐鐵軌旁想不開被警勸下

他見鐵軌「撒滿紅紙」嚇一跳 鐵路系神人曝功用：保你平安

相關新聞

屏東家犬掙脫狗鏈狂咬路人 2歲女童滿臉血全身40多處傷

屏東縣昨下午4點多，年約兩歲的謝姓女童與姑姑外出散步，突然遭狗衝出屋外攻擊女童，女童阿公獲悉後，上前將闖禍犬隻與女童分開...

銅鑼隧道內男遭列車輾斃 山線鐵路交通受影響2個多小時

台灣鐵路局2011次區間快車今天上午7點15分在山線鐵路苗栗縣銅鑼隧道南口附近，突然一名男子從隧道避車洞衝出趴在鐵軌，列...

台鐵苗栗南勢隧道內1死事故 恢復雙線行車、影響8列次1500旅客

台鐵因2011次區間快車在苗栗車站=南勢車站間發生行人入侵撞擊事件，該車次山線上下行部分列車將延遲。自上午7時15分起，...

高雄楠梓交流道3車連環撞 最末1輛車燒成火球

高雄楠梓交流道昨晚發生一起3車追撞事故，最末端追撞的車輛不明原因起火，因火勢迅速蔓延，駕駛見狀隨時逃離，向消防求援，大火...

影／中角海岸死亡車禍 行動咖啡車老闆過馬路被撞身亡

陳姓男子今晚開車行經台二線指標39公里、新北市金山區中角路段時，撞上走路橫越馬路的趙姓男子，趙被撞飛後倒臥血泊中，送醫不...

11歲女童與母吵架離家2天 附近工廠「傳異音」尋獲

桃園市龜山區一名11歲女童兩天前與母親吵架，賭氣離家失聯，警消人員根據監視畫面發現她走向湖山街山區道路，連兩天搜索山坡地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。