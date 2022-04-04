銅鑼隧道內男遭列車輾斃 山線鐵路交通受影響2個多小時

台灣鐵路局2011次區間快車今天上午7點15分在山線鐵路苗栗縣銅鑼隧道南口附近，突然一名男子從隧道避車洞衝出趴在鐵軌，列車司機員猝不及防，輾過男子的身體，屍塊散落百公尺，全案鐵路警察調查中。

事故發生在山線鐵路東正線，列車約有250名乘客，上午8點10分由台鐵2123次列車接駁繼續南下，山線鐵路苗栗、銅鑼間改以西正線雙向通行，影響10個班次，誤點10幾分鐘到1個小時，交通上午9點30分恢復正常。

警方初步調查，台鐵2011次列車從新竹開往彰化，上午7點15分剛從苗栗市南勢車站開出不久，進入銅鑼隧道，列車在隧道內轉彎，司機員發現有人從鄉道避車洞跳出來，趴在東線鐵軌，列車煞了數百公尺才停下來，屍塊散落鐵軌。

警方初步蒐證，死者年紀6、70歲男子，身上並沒有身分證明文件，全案進一步調查處理中。

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