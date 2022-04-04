女子社區撒冥紙討債 擾及住戶安寧判罰2千元
戴姓女子因與林姓男子有債務糾紛，今年1月間清晨駕車到林住的社區撒冥紙，隨後開車離開。 警方獲報後依違反社會秩序維法，將她移送台南地院簡易法庭審理。法官認為她以撒冥紙方式滋事擾亂，逾越一般社會大眾觀念所容許合理範圍，擾及社區住戶安寧秩序，依違反社維法裁罰2000元，案可抗告。
裁定書說，戴姓女子因與台南市某社區林姓男住戶有債務糾紛，今年1月21日凌晨1點多，她駕駛租賃轎車至該社區，並在林住處大門前撒冥紙，隨後開車離開，警方接獲報案後調查，將她依違反社會秩序維護法，移送台南地院簡易法官審理。
法官認為，戴女所為，觸犯社會秩序維護法第68條第2款藉端滋擾住戶違序行為。審酌她國中畢業、家境勉持，因與社區住戶有債務糾紛而到社區撒冥紙，依法裁罰2000元，期許她能切實悔改，勿再有違序行為。
據了解，社會秩序維護法第68條第2款規定，藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入場所者，處3天以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。
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