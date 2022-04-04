高雄楠梓交流道3車連環撞 最末1輛車燒成火球

高雄楠梓交流道昨晚發生一起3車追撞事故，最末端追撞的車輛不明原因起火，因火勢迅速蔓延，駕駛見狀隨時逃離，向消防求援，大火被撲滅後，整輛車被燒得只剩車架，所幸無人傷亡；事後警方針對這3輛車的駕駛施作酒測，3人皆無飲酒情事，詳細事故原因仍待釐清。

昨天晚上8時46分許，警消獲報，在楠梓交流道附近有火燒車事故，隨即趕抵現場協處，當下起火車輛已全面燃燒，由消防出動4車16人在場滅火，警方則協助疏導人車。

火勢約16分鐘內撲滅，無人員受傷傷亡；初步調查，現場事故起因先是發生追撞事故，3輛轎車駕駛分別為34歲李男、35歲黃男及34歲于男，而起火車輛為最末端追撞的于男所有。