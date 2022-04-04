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台鐵苗栗南勢隧道1死事故 雙向延誤預計9時30分恢復
（8:45更新）
台鐵局說，上午7時15分有一民眾不明原因在南勢=銅鑼間東線（南勢隧道內）遭2011次列車撞及死亡，列車目前停留於南側隧道口外現場，苗栗=銅鑼間以西正線單線雙向行車；旅客上午8時10分已由2123次列車接駁完畢，全案由鐵路警方調查中。
台鐵局表示，該路段現場沒有工程在施作，定期巡檢也結束，由於死者目前難辨識，因此仍需警方調查死者身份，目前推測是一般民眾。
（8:20更新）
台鐵因2011次區間快車在苗栗車站=南勢車站間發生行人入侵撞擊事件，該車次山線上下行部分列車將延遲。
台鐵通報，苗栗-銅鑼路段，受死傷事故影響，台鐵自上午7時15分起，苗栗=銅鑼間南下／北上列車有延誤情形，預計上午9時30分恢復。
另外，因506次莒光號在鳳山車站發生機械異常事件，該車次延遲。
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