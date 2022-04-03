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影／中角海岸死亡車禍 行動咖啡車老闆過馬路被撞身亡

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓男子今晚開車行經台二線指標39公里、新北市金山區中角路段時，撞上走路橫越馬路的趙姓男子，趙被撞飛後倒臥血泊中，送醫不治。金山警方獲報到場採證，陳男經酒測數值為○，非酒後駕車，肇事原因而責任由檢警調查中。

金山警、消今晚近7點時接獲報案，台2線金山往石門方向在中角路段發生車禍。消防人員趕到現場救護時，60多歲趙男已無意識，送往台大金山醫院急救無效，醫師宣告不治。警方將20多歲陳男帶回偵詢，並實施酒測，酒測值為○。

據了解，趙男是當地行動咖啡車的老闆，可是是在開店後，走過馬路想找朋友，結果被陳男駕駛的轎車高速撞上。超被撞飛後公尺倒臥血泊中，民眾發現趕緊報案。陳男的轎車左前車頭、引擎蓋和前當風玻璃都嚴重毀損。

金山警分句交通分隊長吳曜臣提醒駕駛人，行車應保持安全速度，並注意前方道路狀況。行人穿越馬路應選擇斑馬線、依照號誌燈指示通行，並小心來往車輛，才能避免意外發生。

陳姓男子今晚開車行經台二線金山中角路段時，撞上走路過馬路的趙姓男子，趙送醫不治，全案由檢警調查中。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子今晚開車行經台二線金山中角路段時，撞上走路過馬路的趙姓男子，趙送醫不治，全案由檢警調查中。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子今晚開車行經台二線金山中角路段時，撞上走路過馬路的趙姓男子，趙送醫不治，全案由檢警調查中。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子今晚開車行經台二線金山中角路段時，撞上走路過馬路的趙姓男子，趙送醫不治，全案由檢警調查中。記者邱瑞杰／翻攝

金山 酒測

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