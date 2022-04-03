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獨居男「下身沒穿」陳屍家中 弟弟上山掃墓敲門才知

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市一名高姓獨居男子不明原因陳屍家中，今天他弟弟去掃墓前至他家拜訪，才發現哥哥躺在地上全身發黑，明顯死亡。警方調查後排除外力侵入，詳細死因待釐清。

據了解，高男（55歲）未婚，長年獨居在新店山上老家，由於地處偏遠，又是2層樓獨棟平房，鮮有鄰居；他弟弟住在新店山下，彼此少有往來。

今天中午，弟弟上山要去新店公墓掃墓，由於哥哥家住在公墓附近，就順路登門問要不要一起去。

高男弟弟發現門打不開，敲門後屋內又沒反應，大聲呼喊也不見有人應聲，在外來回踱步本要離去，孰料透過窗戶窺視，赫然發現哥哥躺在客廳地板，疑已死亡，嚇得報警。

警消趕抵破門，發現高男臉部發黑，全身腫脹、腐爛長蛆，明顯死亡。據悉，死者僅身穿短袖上衣，而下身裸露未穿褲子。

警方勘查現場，沒有外力侵入痕跡，排除他殺；死者弟弟臉色凝重，不發一語，對死因無意見。

據推測，死者死亡至少7天；警方依程序報請檢察官相驗，釐清確切死因。

高姓男子陳屍在家至少7天，他弟弟今天上山掃墓時順路拜訪，才發現這場悲劇。消防隊破門後，警方調查排除他殺。記者翁至成／翻攝
高姓男子陳屍在家至少7天，他弟弟今天上山掃墓時順路拜訪，才發現這場悲劇。消防隊破門後，警方調查排除他殺。記者翁至成／翻攝
高姓男子陳屍在家至少7天，他弟弟今天上山掃墓時順路拜訪，才發現這場悲劇。消防隊破門後，警方調查排除他殺。記者翁至成／翻攝
高姓男子陳屍在家至少7天，他弟弟今天上山掃墓時順路拜訪，才發現這場悲劇。消防隊破門後，警方調查排除他殺。記者翁至成／翻攝

獨居 檢察官

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