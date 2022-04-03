清明連假防飆車 新北海山警連4天取締改裝噪音車

新北市警海山分局爲防制民眾在深夜時段開噪音車危害公眾安寧，針對改裝噪音車加強安排攔查勤務，今年迄今查報噪音車輛共583件。海山警方表示，清明假期也有安排連續4天稽查勤務，持續維護轄內治安。

海山警方指出，4月1日晚上起，連續4天協同新北市環保局執行稽查改裝及噪音車輛勤務，第一天共攔查45輛車，登記19輛為改裝噪音車，並查獲2件無照駕駛。

警方表示，防制交通事故與降低改裝車噪音案件發生，是警察持續性的工作，今年至今，通報給環保局查處改裝噪音車共583件，擅自變更原有車輛規格設備舉發共18件，而未成年無照駕駛則有95件。

警方指出，雖然汽機車改裝與噪音的主管機關是環保局，但警方仍可依法設點攔查，將優先針對晚上10時至翌日上午6時依法取締違規情事，噪音車執法重點是「抓吵不抓改」。