清明連假防飆車 新北海山警連4天取締改裝噪音車
新北市警海山分局爲防制民眾在深夜時段開噪音車危害公眾安寧，針對改裝噪音車加強安排攔查勤務，今年迄今查報噪音車輛共583件。海山警方表示，清明假期也有安排連續4天稽查勤務，持續維護轄內治安。
海山警方指出，4月1日晚上起，連續4天協同新北市環保局執行稽查改裝及噪音車輛勤務，第一天共攔查45輛車，登記19輛為改裝噪音車，並查獲2件無照駕駛。
警方表示，防制交通事故與降低改裝車噪音案件發生，是警察持續性的工作，今年至今，通報給環保局查處改裝噪音車共583件，擅自變更原有車輛規格設備舉發共18件，而未成年無照駕駛則有95件。
警方指出，雖然汽機車改裝與噪音的主管機關是環保局，但警方仍可依法設點攔查，將優先針對晚上10時至翌日上午6時依法取締違規情事，噪音車執法重點是「抓吵不抓改」。
警方強調，維護道路秩序與安寧是警察的責任，除了改裝噪音車，也會取締闖紅燈、無照駕駛、任意變換車道、未戴安全帽和嚴重超速等違法行為。
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