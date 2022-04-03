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影／奇蹟！7旬翁困濕冷溪頭山區2天 今尋獲震撼警消

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

彰化72歲阮姓老翁前天（1日）獨赴南投溪頭山區健行，下山時疑迷途又滑落邊坡，對外求援後失聯，歷經2天2夜，今在一處溪谷找到阮翁，其頭部雖受傷，但意識清楚，但近期山區濕冷，他幸運撐過失溫危機，警消及親友都直呼「奇蹟」。

南投縣消防局指出，前天（1日）傍晚6時許獲報，有民眾在鹿谷鳳凰山區迷路，報案者指稱其父親從鳳凰山三角點要下山，但走約500米就不慎滑落2、3米邊坡而有擦傷，也因此迷路才對外求助，該局當下就動員組成搜救小隊上山找人。

而搜救小隊在獲報後一度與迷途的阮翁有聯繫上，並透過電話簡訊指導他回傳座標，但因長輩不諳手機網路使用，遲未能傳出受困位置座標，僅能口頭敘述其周邊附近有溪流、大石頭，還有當地居民拉設的水管等資訊，後因手機沒電失聯。

搜救隊馳援至鳳凰山區，並根據阮翁描述環境鎖定水域溪谷，但搜尋一夜未果，考量近期山區低溫又下雨，彰化縣義勇消防總隊特種搜救人員、中華民國山難救助協會中區搜救委員會及神鷹搜救隊也加入搜救，截至今日總計出動106人次。

消防局表示，連日山區低溫又下雨，阮翁受困濕冷山區2天2夜，就怕受傷失溫遇險，讓他們和其親友都相當擔心，甚至做了最壞打算，眾人也因此更賣力展開地毯式搜索，今上午11時30分發現撐著傘端坐在溪谷岩石上的阮姓老翁。

搜救人員說，今發現阮翁時，他滿臉鮮血的撐傘霸氣坐在石頭上，對著他們微笑，看到當下相當震撼，因他身上僅穿輕便雨衣，精神不錯，沒失溫、生命徵象也穩定，能撐過來真的「奇蹟」，之後為他包紮，以接駁方式將他搬運下山並送醫。

消防局則表示，近期獨攀意外多，但並非每個人都能像阮翁一樣，有奇蹟發生，因此仍要呼籲，獨攀危險性高，若發生意外恐無人接應，造成社會成本及搜救人員疲於奔命，盼山友勿獨攀，登山前務必擬定周詳登山計畫，必要時可利用衛星電話或手機撥打119或112。

彰化阮姓老翁受困濕冷山區2天2夜，今被尋獲時，撐傘端坐溪谷大石上，還對搜救人員微笑，讓眾人直呼「奇蹟」。圖／南投消防局提供
彰化阮姓老翁受困濕冷山區2天2夜，今被尋獲時，撐傘端坐溪谷大石上，還對搜救人員微笑，讓眾人直呼「奇蹟」。圖／南投消防局提供
彰化阮姓老翁受困濕冷山區2天2夜，今被尋獲時滿臉鮮血，但意識清楚，生命徵象也穩定，令眾人直呼「奇蹟」。圖／南投消防局提供
彰化阮姓老翁受困濕冷山區2天2夜，今被尋獲時滿臉鮮血，但意識清楚，生命徵象也穩定，令眾人直呼「奇蹟」。圖／南投消防局提供

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