桃園男子涉詐欺案遭通緝 返家掃墓意外被抓落網

桃園市22歲曾姓男子涉及詐欺案未到案，因為長期台中地區工作未到案，遭桃園地院通緝，他昨天趁清明節連假返回大溪區準備掃墓，大溪警方今天表示，曾母在大溪勝利街附近，被休假警員眼尖發現，通知警方將曾男帶回製作筆錄，將他移送桃園地檢署歸案。

警方表示，曾姓男子1年前參加詐騙集團擔任車手，被警方查獲，被桃園地檢署起訴，曾男在桃園地院審理期間未到案，地院上月將曾男發布通緝在案，不料曾男清明返家掃墓，被警員意外發現，通報警方將曾男查獲歸案。