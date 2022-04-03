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桃園男子涉詐欺案遭通緝 返家掃墓意外被抓落網

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市22歲曾姓男子涉及詐欺案未到案，因為長期台中地區工作未到案，遭桃園地院通緝，他昨天趁清明節連假返回大溪區準備掃墓，大溪警方今天表示，曾母在大溪勝利街附近，被休假警員眼尖發現，通知警方將曾男帶回製作筆錄，將他移送桃園地檢署歸案。

警方表示，曾姓男子1年前參加詐騙集團擔任車手，被警方查獲，被桃園地檢署起訴，曾男在桃園地院審理期間未到案，地院上月將曾男發布通緝在案，不料曾男清明返家掃墓，被警員意外發現，通報警方將曾男查獲歸案。

曾男供稱，他年輕時不懂事犯錯，加入詐騙集團當車手，被警方查獲辦，後來他長期在台中地工作，桃園地院上月通知他開庭，他因為沒接到開庭文書，不知道遭到通緝，這次回家掃墓，警方告知才知道被通緝。

桃園市曾男年輕涉詐欺案遭通緝，清明節連假返家掃墓被抓歸案。圖／警方提供
桃園市曾男年輕涉詐欺案遭通緝，清明節連假返家掃墓被抓歸案。圖／警方提供

桃園 通緝 詐騙集團

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