聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園男子涉詐欺案遭通緝 返家掃墓意外被抓落網
桃園市22歲曾姓男子涉及詐欺案未到案，因為長期台中地區工作未到案，遭桃園地院通緝，他昨天趁清明節連假返回大溪區準備掃墓，大溪警方今天表示，曾母在大溪勝利街附近，被休假警員眼尖發現，通知警方將曾男帶回製作筆錄，將他移送桃園地檢署歸案。
警方表示，曾姓男子1年前參加詐騙集團擔任車手，被警方查獲，被桃園地檢署起訴，曾男在桃園地院審理期間未到案，地院上月將曾男發布通緝在案，不料曾男清明返家掃墓，被警員意外發現，通報警方將曾男查獲歸案。
曾男供稱，他年輕時不懂事犯錯，加入詐騙集團當車手，被警方查獲辦，後來他長期在台中地工作，桃園地院上月通知他開庭，他因為沒接到開庭文書，不知道遭到通緝，這次回家掃墓，警方告知才知道被通緝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言