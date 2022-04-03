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講不聽！中市警方稽查八大行業 查獲153件違反防疫規定
本土疫情攀升，台中市警察局加強稽查八大行業，連日來以發現153件違反防疫規定，令人憂心成為中市防疫破口。台中市長盧秀燕表示，如果有特殊情況，將局部加嚴防疫。
台中市長盧秀燕今天在市府防疫會議中指出，台中市防疫措施完全配合中央，持續滾動檢討，但視情況會採取局部加嚴加密措施。她指出，相關局處針對轄管場域也會加強稽查。
台中市警局表示，從3月27日至4月1日為止，未攜帶防疫證明15件、未施打三劑疫苗76件、未落實實聯制62件，各分局通報到市警局，將函送市府相關局處依法開罰。
教育局表示，台中市目前未禁止各校辦理戶外教學，但學校應事先函報防疫計畫、行程表)，至教育局備查，並加強落實各項防疫措施。
如辦理跨縣市戶外教育，需評估其必要性及適切性，且應在活動前再次了解並尊重家長意願，並避免前往確診者足跡或案例數較多之地點。同時教育局將視疫情發展滾動修正學校相關防疫作為。
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