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假檢警騙7旬婦得手220萬 新北警逮17歲車手送辦

中央社 / 新北3日電

73歲吳姓婦人日前遭假檢警詐騙身分被冒用涉案須監管其金流，她信以為真兩度交付現金共新台幣220萬元，貪心歹徒欲再詐財200萬元，警方獲報將計就計逮捕17歲車手送辦。

新北市政府警察局新店分局今天對外表示，日前接獲73歲吳姓婦人報案，稱她今年2月間兩度接獲佯裝假檢警詐騙集團行騙，對方以她身分遭冒用涉案為由，要求監管其金流。

警方表示，吳姓婦人前後各提領100萬及120萬元，並按照歹徒指示於今年2月10日及2月24日下午，在新店區富貴街中央公園內將現金交予歹徒指派的假警政署職員，事後吳姓婦人向相關公務單位查證才發現自己受騙，趕緊報警。

警方循線追查之際，貪得無厭的詐騙集團在3月間竟三度聯繫吳姓婦人欲再行騙200萬元，警方見狀便將計就計請吳姓婦人先持續假意配合要求，雙方隨後約定在富貴街中央公園內交款。

專案小組派員於公園旁埋伏守候，見歹徒現身便立即趨前盤查逮捕，順利將涉案的17歲齊姓車手逮捕，並查扣手機1支、假公文1張及假鈔1袋（面額200萬元）等證物，全案依詐欺罪嫌移送法辦。

詐騙集團 車手

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