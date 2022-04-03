住戶貼紙條要他移車 他不爽Po網問「買一樓送車位？」

住新北市中和路的吳姓車主指控一樓住戶習慣「占地為王」，將家旁邊的路當自己停車場，他日前停車竟被對方貼紙條要求移車，火大報警。他昨天將畫面Po上爆料公社，還原事發過程，稱「遇到這種買一樓送土地的鄰居，大家都怎麼看？」

據了解，一名7旬婦人和女兒等一家人，住中和區民享街某公寓一樓，長期用各種方式占位置，方便下班後自有轎車停放。4月1日晚上8點多，7旬婦人因不滿車位被住附近的吳姓鄰居停走，於是寫紙條用膠帶貼在汽車玻璃，上面寫「希望車主能留下電話，以便通知移車」。

吳男牽車時發現愛車遭膠帶黏貼，又不滿「為什麼停公有道路要留電話？」懷疑是該棟一樓住戶所為，報警要求對方將紙條和膠帶清除。

警方趕抵，7旬婦人坦承是其所為，員警遂告知該地屬公有道路，不可占用，又未畫紅黃線，任何人都可停車，協助雙方協調後離去。

吳男昨天下午將8分多鐘的影片，Po上臉書爆料公社，稱「遇到這種買一樓送土地的鄰居，大家都怎麼看？」也解釋說，請警察來的原因並不是要檢舉，而是屋主用膠帶黏紙條貼在他擋風玻璃。

根據影片，一樓屋主不滿車位被占，問對方「你停車那我車子怎麼辦？」還說「我有所有權，我住一樓最有資格停」，吳男愣的回說「把所有權狀拿出來啊」。

吳男接著說，附近有停車場，可以去租車位停車，只是遭對方罵「沒你那麼好野」，吳男不甘示弱回嗆，「沒那麼好野可以買一樓喔」，雙方火氣大，各執一詞。

影片在社團發酵，至今已超過600則留言，有網友說，「這種人很討厭，那也叫他留電話啊」、「公有道路是要留殺毀電話，臉皮比地殼還厚」，但也有人說，「圍牆外大部分都自家停車位啊」、「台灣路街巷弄日常隨處可見」。