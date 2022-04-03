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北投婦人上陽明山採箭筍失聯 新北消防在三芝尋獲遺體

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

台北市北投區61歲盧姓婦人，3月31日獨自從鞍部氣象站進入陽明山採箭筍失聯，此案雖不像和碩前副總裁蔡進國登山失聯案受到外界關注，雙北市仍動員155人次搜山2天，直到今天凌晨才由新北市消防局人員將遺體搬運下山。

據了解，婦人3月31日告知家人要去陽明山採集箭竹筍，卻直到晚間10時許仍未返家，家屬隨後向台北市119報案協尋，消防局當晚便從10時23分派遣一組人員上山搜尋，並在大屯山鞍部氣象站停車場找到婦人的機車。

由於此處位於雙北市交界，入山便往新北市三芝區方向，新北市消防局接獲通報隨即組織人力上山支援，昨天下午4時許在大屯溪古道第3號至4號防迷柱之間，尋獲婦人遺體。

但因發現位置地勢落差大、山路崎嶇、適逢下雨地滑且天氣寒冷，新北消防人員採人力支援中繼方式搬運，耗費約25人次，歷經9個多小時，今天凌晨0時42分將遺體移至三芝區三板橋登山口，交由家屬處理後續。

此次包括雙北市的警消、義消、台灣磐石救難隊、中華民國山難救助協會等民間團體，共動員155人次入山搜尋，才找到疑似迷路罹難的婦人。

大屯溪古道位於新北市三芝區，起點自三板橋登山口，終點為小觀音山西峰登山口，沿途設有7支防迷柱。山友指稱，1到3號防迷柱之間，上升坡度和緩，多次橫跨溪流，林相優美。但4至6號防迷柱之間為陡坡向上的箭竹林徑，相當考驗體力。

新北市消防局指出，每年3至4月為陽明山箭筍產季，常有民眾獨自入山採筍迷途，呼籲登山遊客從事山域活動時，應成群結伴勿單獨前往，同時評估自身能力避免前往險峻山谷，最好安排留守聯絡人，若迷途或天氣驟變，第一時間應立即致電119或110，勿隨意移動以利搜救人員救援。

消防隊員在大屯溪古道尋獲採筍失聯婦人遺體。圖／新北消防局提供
消防隊員在大屯溪古道尋獲採筍失聯婦人遺體。圖／新北消防局提供
消防隊員摸黑入山搜索採筍失聯婦人。圖／新北消防局提供
消防隊員摸黑入山搜索採筍失聯婦人。圖／新北消防局提供
雙北市消防局和民間團體共動員155人次入山搜索失聯婦人。圖／新北消防局提供
雙北市消防局和民間團體共動員155人次入山搜索失聯婦人。圖／新北消防局提供
消防隊員進入大屯溪古道搜尋採筍失聯婦人。圖／新北消防局提供
消防隊員進入大屯溪古道搜尋採筍失聯婦人。圖／新北消防局提供

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