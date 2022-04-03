高雄8旬翁外出散步跌倒 不記得住哪 暖警助他返家

高雄一名陳姓老翁上月31日清晨外出散步，卻跌倒在地，轄區警方鳳山分局員警經過，發現他倒臥在路上上前查看，陳翁忘記家住哪裡，員警便開巡邏車沿路搜尋，順利送他返家。

警方表示，上月31日清晨5點多時，鳳山分局鳳崗派出所巡邏警網往報前往鳳山捷運站旁，發現高齡81歲的陳翁，早上獨自出門散步，因為腳步一時沒踩穩而跌倒。