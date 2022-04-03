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酒後散場走錯樓層遭嘲笑 多人大亂鬥都法辦

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

28歲許姓男子4人今天清晨2點多，到台南市東區某KTV歡唱後走錯樓層要離開，被另一名方22歲黃男等8人嘲笑，雙方產生口角一言不合，隨即發生肢體衝突，徒手互相毆打，數人頭部及手部擦挫傷，警方接獲報案到場壓制後，為防止事端擴大，將雙方人馬分別載送至莊敬派出所及東門派出所進行調查，警詢後將12人依妨害秩序及傷害罪嫌移送南檢偵辦。

「有人在打架！」台南市警一分局今天清晨2點多接獲民眾報案，位於東區中華東路某購物中心停車場有多人鬥毆，勤務指揮中心立即調派線上優勢警力計12名快打警力，速抵達現場，當場逮捕12名涉案人。

經警方調查本案起因，雙方人馬互不相識，恰巧於連假期間至同一間KTV飲酒歡唱，酒後散場搭乘電梯欲至停車場取車時，許男一行人4人因走錯樓層為另一方黃男等人8人訕笑，雙方產生口角一言不合，隨即發生肢體衝突，徒手互相毆打，造成4人頭部及手部擦挫傷。

員警為防止事端擴大，將雙方人馬分別載送至莊敬派出所及東門派出所進行調查，警詢後依妨害秩序及傷害罪嫌移送台南地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

台南兩派人馬清晨大亂鬥，警方快打部隊到場壓制。記者黃宣翰／翻攝
台南兩派人馬清晨大亂鬥，警方快打部隊到場壓制。記者黃宣翰／翻攝
台南兩派人馬清晨大亂鬥，警詢後依妨害秩序等罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南兩派人馬清晨大亂鬥，警詢後依妨害秩序等罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

台南 傷害罪

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